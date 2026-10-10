인도 덮친 택시에 40대 남성 사망…아내도 부상

<앵커>



어젯밤 서울 광진구 어린이대공원역 근처에서 중앙선을 침범한 택시가 인도로 돌진하는 사고가 났습니다. 40대 남성이 숨지고 함께 있던 아내가 부상을 당했는데, 70대 택시 운전자는 경찰 조사에서 졸음 운전이었다고 진술했습니다.



장민성 기자입니다.



<기자>



인도 한복판에 고깔과 안전띠가 둘러 쳐져 있고, 그늘막 구조물은 기둥이 뽑혀 뒤집어진 채로 치워져 있습니다.



어젯밤 9시쯤, 서울 광진구 7호선 어린이대공원역 앞에서 70대 운전자가 몰던 택시가 인도를 덮치는 사고가 났습니다.



[김동현/서울 광진구 : 택시가 앞에 범퍼 쪽이 좀 찌그러져서 들어가 있었어요. (원래는) 가림막 기둥 뿌리가 붙어있는데, 이렇게 쓰러져서.]



쉼터 그늘막 벤치에 앉아 있던 40대 남성이 택시에 치여 숨졌고, 옆에 있던 아내는 머리 부위 등을 다쳐 병원으로 옮겨졌습니다.



택시 운전자 A 씨와 승객은 다치지 않았지만, 사고 당시 신호 대기 중이던 시민들도 많아 더 큰 인명피해가 날 뻔했습니다.



경찰은 A 씨를 교통사고처리특례법상 치사 혐의로 입건했는데, A 씨는 조사에서 졸음 운전을 하다 사고가 났다고 진술한 걸로 알려졌습니다.



다만, 음주나 약물 반응은 나오지 않은 걸로 조사됐습니다.



경찰은 A 씨에 대한 구속영장 신청을 검토하고 있습니다.



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오늘 새벽 4시 반쯤 경기 광주시 문형동의 한 도로에서 20대 B 씨가 몰던 승용차가 앞서가던 오토바이를 들이받았습니다.



이 사고로 오토바이 운전자 10대 남성이 머리 등을 크게 다쳐 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있습니다.



사고 당시 B 씨의 혈중알코올농도는 면허 취소 수준인 것으로 파악됐습니다.



경찰은 사고 경위를 조사하는 한편, B 씨에 대한 구속영장 신청도 검토하고 있습니다.



(영상취재: 조창현, 영상편집: 신세은, 사진제공: 송영훈)