'대표팀 이탈 논란' 호날두, 소속팀 돌아가 골 맛…통산 980호골

▲ 크리스티아누 호날두

포르투갈 축구 대표팀을 스스로 이탈해 논란이 됐던 크리스티아누 호날두(알나스르)가 소속팀으로 복귀해 개인 통산 980호 골을 터트렸습니다.호날두는 10일(한국시간) 사우디아라비아 리야드의 알아왈 파크에서 열린 알디리야와 2026-2027 사우디 프로리그 8라운드에서 전반 23분 선제골을 넣었습니다.이번 득점으로 호날두는 프로무대에서 834골, 포르투갈 대표팀에서 146골을 뽑아내 개인 통산 980골을 작성하며 '1천골 고지'에 20골 차로 다가섰습니다.호날두는 포르투갈 대표팀의 9~10월 A매치에 소집돼 유럽축구연맹(UEFA) 네이션스리그(UNL) 일정을 치르는 과정에서 조르즈 제주스 대표팀 감독과 출전 시간을 놓고 대립했고, 결국 중도에 짐을 싸서 대표팀을 떠났습니다.호날두는 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "감독이 두 차례 약속을 어겼다"라며 자신의 대표팀 이탈 이유를 밝혔지만 대표팀 은퇴설은 일축했습니다.알나스르 팬들은 팀에 복귀하는 호날두를 위해 '위대함은 쟁취하는 것, CR7, 축구 역사상 역대 최다 득점자'라는 문구가 적힌 대형 응원 현수막을 내걸었습니다.팬들의 성원에 보답하듯 호날두는 전반 23분 킹슬리 코망의 중거리포가 골키퍼 선방에 막혀 흘러나오자 골대 앞으로 재빨리 달려들어 오른발로 득점에 성공했습니다.호날두는 자신의 전매특허인 '호우 세리머니'를 펼치며 관중의 성원에 보답했습니다.알나스르는 전반 33분 사무 코스타의 추가골에 이어 후반 32분 코망의 쐐기골이 이어지며 3-0 대승을 완성했습니다.(사진=게티이미지)