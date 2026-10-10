뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"오늘 감방에서 나왔다"…또 택시 기사 때린 50대 다시 교도소로

김용태 기자
작성 2026.10.10 09:27 수정 2026.10.10 09:38 조회수
"오늘 감방에서 나왔다"…또 택시 기사 때린 50대 다시 교도소로
▲ 광주고법

법원의 선처로 출소한 당일 택시 기사에게 주먹을 휘두른 50대가 다시 철창신세를 지게 됐습니다.

광주고법 전주재판부 형사1부(정문경 부장판사)는 특정범죄가중처벌등에관한법률위반(운전자 폭행 등) 혐의 등으로 기소된 A(52) 씨의 항소심에서 원심과 같은 징역 1년 10개월을 선고했다고 10일 밝혔습니다.

A 씨는 지난 3월 10일 오후 4시 40분께 전북 전주시 완산구의 한 도로를 달리던 택시 안에서 택시 기사 B(74) 씨를 때린 혐의 등으로 기소됐습니다.

그는 택시에 탄 뒤 B 씨에게 "밥이나 먹게 전주 서부신시가지로 가라"고 욕설을 섞어가며 명령조로 요구했습니다.

이에 기분이 상한 B 씨는 "욕하지 말고 정확한 목적지를 알려달라"고 말했으나 돌아온 건 승객의 주먹이었습니다.

A 씨는 "나 오늘 감방에서 나왔다"면서 운전 중인 기사의 얼굴을 마구 때렸고, B 씨는 이 폭행으로 코뼈 등이 부러지는 중상을 입었습니다.

그는 또 다른 특수상해를 저질러 구속됐다가 이날 징역형의 집행유예를 선고받고 막 교도소에서 나온 참이었습니다.

항소심 재판부는 "피고인이 저지른 범행은 운전자뿐만 아니라 교통사고를 유발해 불특정 다수에게 인적·물적 피해를 일으킬 수 있어 엄중한 처벌이 필요하다"며 "게다가 피고인은 집행유예를 받고 교도소에서 석방된 날 범행했으므로 비난 가능성이 더 크다"고 꾸짖었습니다.

그러면서 "피고인은 여기에 사실혼 관계인 배우자를 흉기로 위협하는 등 동종 범죄를 여러 차례 저질렀다"며 "피고인이 피해 복구를 위해 노력하지 않은 점 등을 고려하면 실형 선고는 불가피하다"고 판시했습니다.

(사진=연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 기자들의 생생한 특종이야기를 들려드립니다, 애프터 8 뉴스
김용태 기자 사진
김용태 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지