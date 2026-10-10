"난 아니겠지" 놓치는 2030…5년 새 125% 폭증

<앵커>



최근 2030 젊은 층에서 대장암 환자가 크게 늘고 있습니다. 5년 전보다 2배 넘게 많아졌다고 하는데요. 발병 초기 특별한 증상이 없어 지나치기 쉬운 대장암, 그 신호와 예방법을 자세히 알아보겠습니다.



<기자>



최근 발표된 국가암등록통계에 따르면, 20~39살 사이 대장암 신규 발생자 수가 2018년 864명에서 2023년 1천948명으로 5년 새 무려 125% 넘게 폭증했습니다.



같은 기간 40대가 42.9%, 50대가 9.8% 증가한 거에 비하면 2030의 증가폭이 유독 가파른데요.



물론, 절대적인 환자 수는 중·장년층이 훨씬 많지만, 진짜 문제는 2030은 애초에 본인이 대장암일거라는 생각조차 안 한다는 것입니다.



일단 나이도 나이지만, 대장암 자체가 초기에는 특별한 증상이 없어서 그냥 지나치기 쉽습니다.



증상을 살펴보면, 이유 없는 복통과 복부 팽만, 잔변감과 변비와 설사를 반복한다거나, 빈혈과 피로감, 체중 감소 등이 있습니다.



게다가 2030은 혈변으로 인해 휴지에 붉은 피가 묻어나오면 대부분은 어제 먹은 음식 때문인가? 치질인가? 생각하게 되는데요.



[서지현/인하대학교 외과 교수 : 요즘에 단순히 그렇게 치질이겠거니 하고 있다가 와서 검사를 했는데 암이 발견되는 경우들이 간간이 있어요. 물론 젊은 환자들에서 혈변의 원인은 치질이 가장 흔합니다. 하지만 중요한 것은 혈변의 원인이 치질만 있는 것은 아니라는 것이죠.]



왜 유독 2030 사이에서 갑자기 늘어난 걸까요?



[서지현/인하대학교 외과 교수 : 햄, 소세지, 베이컨과 같은 가공육은 대장암 위험 증가와 관련된 근거가 상당히 명확하고요. 반대로 채소, 과일, 통곡물 등의 식이섬유가 풍부한 식사는 대장암 위험을 낮추는 것으로 연구들에 의해서 밝혀져 있습니다. 문제는 이제 가공육과 같은 음식을 자주 먹다 보면, 장 속 유익균이 만들어내는 건강에 도움이 되는 물질은 줄어들고 장의 염증이나 자극을 줄 수 있는 환경이 만들어지고, 이러한 변화가 오랫동안 반복되면 대장암이 생기기 좋은 환경으로 이루어질 수가 있습니다. 식습관이 잘못되어 있기 때문에 비만도가 증가하고, 운동을 하지 않기 때문에 비만도가 증가하고, 그럼으로 인해서 장내 환경이 좋지 않게 되면 이제 발생 위험도가 높아진다라고 연관 지을 수 있겠죠.]



이런 상황에 현재 국가건강검진에서 대장암 검진 대상은 '50세 이상 남녀'.



올해 정부가 검진 연령을 낮췄지만 그마저도 45세.



[서지현/인하대학교 외과 교수 : 건강한 20대가 아무런 증상 없이 단순히 요즘 젊은 대장암이 많다라는 이유만으로 정기적인 대장 내시경을 받아야 할 필요는 없습니다. 이전과 비교해서 평소와 다른 증상이 반복되거나 지속될 경우 원인을 정확하게 확인하는 것이 중요합니다. 한 가지 증상만으로는 이것이 암이다라고 할 수가 없기 때문에 증상이 있거나 이전이랑 배변 습관이 변했거나 하는게 있으면 진료로 먼저 보시고 의사 판단에 따라서 필요하다라고 하면 대장 내시경을 진행하시면 되겠습니다.]



그렇다면 당장 내시경을 안 받는 대신 평소 대장암을 예방하려면 어떻게 해야 할까요?



[서지현/인하대학교 외과 교수 : 2030 젊은 연령대에서 가장 현실적인 예방법은 생활습관 관리입니다. 첫째, 가공육에 과도한 섭취를 줄여 주시고. 둘째, 채소나 과일, 통곡물 등의 식이섬유를 적정량 너무 많이도 아니고 적정량 섭취하시고. 셋째, 규칙적으로 운동해 주시고 적정 체중을 유지해 주시는게 좋고. 넷째, 금연하시고 음주를 줄이셔야 됩니다.]