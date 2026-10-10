손님 태우고 '졸음 운전'…인도 덮친 택시에 부부 참변

<앵커>



서울 광진구에서 중앙선을 침범한 택시가 인도를 덮쳤습니다. 졸음운전을 하다 사고를 낸 것인데, 아내와 함께 있던 40대 남성이 돌진한 차량에 치여 숨졌습니다.



밤사이 사건·사고 소식, 신용일 기자입니다.



<기자>



인도 한복판에 고깔과 안전띠가 둘러 쳐져 있고, 그늘막 구조물은 기둥이 뽑혀 뒤집어진 채로 치워져 있습니다.



어젯밤(9일) 9시쯤, 서울 광진구 7호선 어린이대공원역 앞에서 70대 운전자가 몰던 택시가 인도를 덮치는 사고가 났습니다.



사고 차량은 중앙선을 침범해 이곳 횡단보도 기둥을 충격한 뒤, 인도로 돌진해 피해자들을 치고 나서야 멈춰섰습니다.



[김동현/서울 광진구 : 택시가 앞에 범퍼 쪽이 좀 찌그러져서 들어가 있었어요. (원래는) 가림막 기둥 뿌리가 붙어있는데, 이렇게 쓰러져서.]



쉼터 그늘막 벤치에 앉아 있던 40대 남성이 택시에 치여 숨졌고, 옆에 있던 아내는 머리 부위에 부상을 입고 병원으로 옮겨졌습니다.



택시 운전자 A 씨와 승객은 다치지 않았지만, 사고 당시 신호 대기 중이던 시민들도 많아 하마터면 더 큰 인명피해가 날 뻔했습니다.



경찰은 A 씨를 교통사고처리특례법상 치사 혐의로 입건했는데, A 씨는 조사에서 졸음운전을 하다 사고가 났다고 진술한 것으로 알려졌습니다.



다만, 음주나 약물 반응은 나오지 않은 것으로 조사됐습니다.



경찰은 A 씨에 대한 구속영장 신청을 검토하고 있습니다.



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어제 오후 5시 40분쯤에는 경기 안성시 세종-포천고속도로 금광터널 근처에서 고장으로 멈춰있던 3.5톤 화물차 뒷부분을 승용차가 들이받았습니다.



이 사고로 승용차 운전자 50대 여성이 숨졌습니다.



경찰은 구체적인 사고 경위를 조사하고 있습니다.



(영상취재 : 조창현, 영상편집 : 이상민, 영상제공 : 송영훈)