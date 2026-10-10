우크라 "감정보다 외교 우선"…공식 사과는 없어

<앵커>



주 우크라이나 한국 대사를 본국으로 불러들이기로 한 우리 정부의 결정에 대해, 우크라이나 정부가 "감정보다는 외교가 우선해야 한다"는 입장을 내놨습니다. 정부는 우크라이나의 공식사과 여부를 예의주시하겠다는 방침입니다.



김보미 기자입니다.



<기자>



우리 정부가 그제(8일) 박기창 주우크라이나한국대사의 본국 소환 결정을 밝힌 이후, 우크라이나 외무부는 현지시간으로 그제 저녁, "감정보다는 외교가 우선해야 한다"며 "건설적 관계 회복을 위한 대화는 여전히 열려있다"는 내용의 서면 입장문을 내놨습니다.



특히, 해결책을 모색하기 위해 박 대사를 우크라이나 외무부로 '초청했다'고도 밝혔는데, 외교적 항의 수단인 '초치'에 해당하지만 '초청'이라는 표현을 통해서 외교적 대응의 수위를 완곡하게 조절한 것으로 풀이됩니다.



하지만 우크라이나 측 입장문에 한국이 요구한 직접적인 해명이나 공개적 사과는 없었습니다.



우크라이나 측이 갈등을 수습하려는 의지를 보이기는 했지만, 핵심 쟁점에서는 양국이 아직 평행선을 그리고 있는 셈입니다.



앞서 조현 외교장관은 우크라이나로부터 일종의 사과를 받은 것으로 본다고 밝혔지만, 기준에는 못 미친다고 말했습니다.



[조현/외교부 장관 (지난 6일) : 저희가 생각하는 수준과는 좀 차이가 있어서 단호한 조치를 취하고자 합니다.]



박 대사의 본국 소환은 곧 이뤄질 전망인데, 외교부는 "양국 간 현안을 관리하고 해결하기 위한 노력을 지속하는 한편, 귀국한 박 대사도 관련 협의에 적극 참여할 것"이라며 "우크라이나 측도 우리의 이런 외교적 노력에 호응하기를 기대한다"고 밝혔습니다.



나경원 국민의힘 의원은 젤렌스키 우크라이나 대통령에게 북한군 포로의 한국 송환에 감사하는 서한을 보냈다고 공개하면서, 정부의 대사 소환 방침에 대해 "국익과 안보의 관점에서 도저히 납득할 수 없는 결정"이라고 주장했습니다.



민주당은 "대체 어느 나라 국회의원이냐"며 "양국의 외교 갈등은 우크라이나가 자초한 일"이라고 반박했습니다.



(영상취재 : 이승환, 영상편집 : 박선수)