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[모닝와이드] 오늘의 주요뉴스

이강 기자
작성 2026.10.10 06:06 조회수
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1. 국산 극초음속 미사일 발사 공개…이례적 행보

청와대가 국산 극초음속 미사일 시험발사 성공 장면을 담은 사진을 전격 공개했습니다. 이례적 행보에 대해 지뢰폭발 사건 이후 대북 대응조치의 일환이라는 해석이 나옵니다

2. 정청래 '미 비자 논란'…"깊은 유감" vs "관계 최악"

정청래 민주당 의원이 미국 비자 발급 지연으로 국정 감사 행선지를 유럽으로 바꾸는 일이 벌어졌습니다. 민주당은 미국 정부를 향해 유감을 표명했고, 국민의힘은 한미관계가 최악으로 치닫고 있다고 주장했습니다.

3. 노벨평화상 발표 직후…미, ICC 고강도 제재 발표

올해 노벨평화상 수상자로 국제형사재판소 ICC 활동 이력이 있는 인권 변호사 나비 필라이가 선정되자 미 행정부가 ICC에 대한 고강도 제재를 발표했습니다. 루비오 미 국무장관은 제재를 발표하면서 동맹의 동참을 기대한다고 말했습니다.

4. 택시 인도 돌진, 40대 남성 사망…"졸았다"

어젯밤(9일) 서울 광진구 어린이대공원역 앞에서 택시가 인도로 돌진해 40대 남성이 숨지고 옆에 있던 아내가 다쳤습니다. 70대 택시 운전자는 경찰 조사에서 졸음운전을 했다고 진술했습니다.
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