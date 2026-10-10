트럼프, 리사 쿡 연준 이사 해임 재시도…백악관에 조사위 설치

▲ 리사 쿡 연준 이사

도널드 트럼프 미국 대통령이 눈엣가시로 여기는 리사 쿡 연방준비제도 이사의 해임을 다시 추진하기 위해 별도의 조사위원회를 구성했습니다.현지 시간 9일 AP통신 등 미 언론에 따르면 백악관은 쿡 이사가 주택담보대출 사기 의혹과 관련해 허위 진술을 했다는 혐의를 조사하기 위한 위원회를 구성했습니다.위원회는 다음 달 5일 백악관에서 비공개 청문회를 열 예정입니다.쿡 이사는 청문회에 출석해 위원들의 질문에 답변해야 합니다.위원회에는 케빈 해싯 백악관 국가경제위원회(NED) 위원장과 키스 손더링 정부윤리국장 대행, 안드레아 루카스 평등고용기회위원회 위원장 등이 참여합니다.트럼프 대통령은 위원회 구성을 지시한 지난 7일 자 대통령 각서에서 "대통령으로서 진실을 말하고 법을 준수할 것이라고 신뢰할 수 없는 부하 직원을 해임하는 것을 포함해 법이 충실히 집행되도록 보장하는 것이 나의 임무"라고 밝혔습니다.트럼프 대통령은 쿡 이사가 연준 이사 취임 전인 2021년 주택담보대출 서류를 조작했다며 지난해 8월 해임을 발표했습니다.그러나 쿡 이사는 위법 행위를 부인했으며 트럼프 대통령이 자신을 해임하기 위해 근거 없는 혐의를 제기하고 있다고 주장해 왔습니다.연방대법원은 지난 6월 쿡 이사에게 적절한 소명 기회가 주어지지 않았다는 이유로 그의 직위 유지를 허용했습니다.이번 조사위원회는 쿡 이사를 해임할 법률상 정당한 사유가 존재하는지 판단하기 위한 것으로, 트럼프 대통령이 해임에 필요한 절차적 요건을 갖추려는 시도로 풀이됩니다.쿡 이사의 변호인들은 청문회 출석 여부를 검토하고 있다고 밝혔습니다.이들은 "쿡 이사는 자신의 명예를 회복하고 해임할 법적 근거가 없음을 입증할 수 있도록 사실을 제시할 기회를 환영한다"며 "단순한 형식적 절차가 아닌 진정한 절차가 될 가능성이 있는지 평가하기 위해 백악관과 협의 중"이라고 말했습니다.트럼프 대통령은 자신의 금리 인하 요구에 따르지 않는 연준에 불만을 표출해 왔으며, 조 바이든 전 대통령이 임명한 쿡 이사의 해임을 지속적으로 추진해 왔습니다.AP통신은 트럼프 대통령이 연준에 금리 인하를 거듭 압박하는 가운데 쿡 이사의 해임을 재추진하면서 연준의 독립성이 훼손될 수 있다는 우려가 다시 제기될 것으로 보인다고 지적했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)