'한글' 상품명 해외로…"한국 매력 그대로"

<앵커>



해외 시장을 공략하는 우리 식품 업계가 제품 이름에 한글을 적극 활용하고 있습니다. 우리 대중문화에 대한 관심이 높아지면서, 한글 자체가 제품의 매력과 경쟁력을 더하는 수단으로 주목받고 있습니다.



채희선 기자의 보도입니다.



<기자>



싱가포르에 있는 국내 프랜차이즈 빵집 매장입니다.



제품 안내판에 한글로 된 로고가 보입니다.



지난 2월 한 매장에서 시범 판매를 시작한 뒤, 싱가포르 28개 전 매장으로 판매를 확대했습니다.



[카리 탄/싱가포르 파시르리스 : 파란라벨 제품들을 살펴보게 되어 무척 기대돼요. 한국에서 온 브랜드라는 점도 반갑고요. 저는 보통 제품들을 둘러보곤 해요.]



미국의 햄버거 매장에도 한글 간판이 걸렸습니다.



버거의 본고장에서 회사명은 물론 한국 메뉴인 불고기버거, 새우버거를 대표 메뉴로 선보였습니다.



마트에서 팔리는 식품들도 마찬가집니다.



영어 단어 '덤플링'보다 한국어 발음 '만두'를 그대로 살리고,



[케일럽 라이얼/미국 텍사스주 : 만두는 두 번이나 먹었는데, 두 번 다 정말 맛있었어요.]



과자 포장에도 한글로 표기해 한국 제품이라는 점을 강조했습니다.



아이스크림 광고에도 한국어와 우리 가요를 활용하는 등, 현지 소비자에게 익숙한 말로 억지로 바꿔 해외에 진출하던 과거와 달리 한글 그대로 알리는 경우가 늘고 있습니다.



K컬처가 전 세계적으로 위상이 높아진 영향이 큽니다.



[전미영/트렌드코리아컴퍼니 연구위원 : (K컬처에 대한) 글로벌 소비자들의 이해도가 높아지다 보니까 한글이 그 자체로 하나의 프리미엄으로 인식이 되는 것 같습니다. 신뢰도가 좀 높아지는 것 같고요. 또 한글이 그 자체로도 디자인적인 요소로 작용을 합니다.]



실제 미국 등 4개국 소비자 387명을 대상으로 기존 포장과 한글을 넣어 디자인을 보완한 포장을 비교한 연구에서도, 새 시안이 차별성과 아름다움, 구매 의향에서 더 높은 평가를 받았습니다.



K팝과 드라마를 통해 익숙해진 한글과 우리말이 제품의 매력을 드러내는 새로운 요소로 자리 잡고 있습니다.



(영상취재 : 이재영, 영상편집 : 최혜란)