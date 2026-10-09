"김정은 위임받았다"…김여정, 또 '비난' 입장문

<앵커>



북한 김정은의 동생 김여정이 어제(8일)에 이어 오늘 또, 우리 정부를 맹비난했습니다. 지뢰 폭발 사건뿐 아니라 대북 의료지원 구상까지 싸잡아 '자작극', '도발'로 규정하며 억지 주장을 이어갔습니다. 특히 '김정은의 위임'이라는 점을 내세우며, 으름장을 놓기도 했습니다.



이 내용은 손기준 기자가 보도합니다.



<기자>



우리 정부의 대북 의료장비 지원 사업 계획을 '광대극'이라고 맹공했던 북한 김여정 노동당 부장.



하루 만에 추가 입장문을 내더니 우리 정부를 또 트집 잡았습니다.



김여정은 서부전선 군사분계선 이남 지뢰 폭발 사건을 '피해자'의 허상을 만든 '자작광대극 1부', 의료장비 지원 계획을 '천사'로 둔갑하려는 '자작광대극 2부'라고 비아냥댔고, 두 사안 모두 북한의 존엄과 이미지를 해치는 "유례를 찾아볼 수 없는 도발"이라고 주장했습니다.



[임을출/경남대 극동문제연구소 교수 : 북한 체제의 존엄과 자존심을 심각하게 훼손하는 언행을 했다고 1차적으로 보는 겁니다. 아직도 자신들을 인도주의 차원의 원조를 받는 나라로 취급하고 있는 것에 대한 불쾌감이 상당히 작용하고 있고요.]



특히 어제 '광대극'이라고 깎아내렸던 의료 지원 계획을 거듭 걸고넘어지면서 우리 정부의 숨은 의도가 있다고도 주장했습니다.



국제사회에서 인도주의 지원을 내세운 한국의 선의와 북한의 거부를 비교하게 해서 "'긴장 격화가 서울의 책임이 아니'란 걸 가시적으로 보여주겠다는 속셈"이란 겁니다.



또 김여정은 우리 정부를 겨냥해 군사적으로든 외교적으로든 '패가망신'했다며 이번 행동으로 "분명히 더 불리한 처지에 놓이게 될 것"이라고 날을 세우기도 했습니다.



특히 이번 '김여정 입장문'에선, 김여정이 '국가수반의 위임에 의해 앞으로 한국을 더욱 외면하고 무시하겠다'고 선언한 대목이 눈길을 끌었습니다.



우리 측을 향해 '대남 강경 기조'를 유지하고, 이른바 '국경선 요새화 작업'의 추진도 그대로 이어갈 거라고 으름장을 놓고 있는 셈입니다.



(영상편집 : 정성훈, 디자인 : 이소정)