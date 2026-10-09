쿠팡 "업그레이드 과정서 오류…피해 각각 보상"

<앵커>



밤사이 쿠팡의 모든 앱들에 접속 장애가 발생했습니다. 약 2시간 만에 복구가 됐지만, 한때 음식 주문과 배송 업무까지 완전 마비됐습니다. 쿠팡은 피해를 본 고객들에게 보상할 예정이라고 밝혔습니다.



민경호 기자입니다.



<기자>



국내 최대 이커머스 플랫폼 쿠팡의 애플리케이션 실행 화면입니다.



상품 검색과 주문, 로그인조차 되지 않습니다.



[쿠팡 이용 고객 : 후기 한번 읽어보려고 클릭을 했더니 '상품이 없습니다'라고 이렇게 뜨더라고요. 그래서 뭐지….]



오늘 새벽 0시 반쯤부터 쿠팡과 배달앱 쿠팡이츠, OTT 플랫폼 쿠팡플레이 등 쿠팡 계열 서비스에서 일제히 접속 오류가 발생했습니다.



한때 서비스를 이용하는 고객들은 물론, 자영업자와 배달 기사는 주문 접수와 배송까지 막혀 발을 동동 굴러야만 했습니다.



[쿠팡이츠 이용 자영업자 : 조리 완료 버튼을 눌러야 이제 배달 기사분들이 배차가 되는데 버튼이 안 눌러져가지고…시간당 매출로 따지면 (손해만) 20~25만 원.]



쿠팡 물류 관련 애플리케이션에서도 접속 오류로 배송 시작, 완료 등 전산 처리가 불가능해지면서 배송 현장에서도 혼선이 빚어졌습니다.



배송 과정 자체가 마비되며 물류 센터와 배송 차량마다 배송하지 못한 물품들이 가득 쌓였습니다.



[쿠팡 새벽배송 기사 : 배송을 하면 출발을 잡고 완료를 잡아야 되거든요. 그 자체가 안되고 있습니다. 지금 무조건 배송 시간 7시까지인데. 미스가 나고요. 300~400개를 배송을 해야 되는데 지금 올스톱(마비) 돼 있는 상태입니다.]



쿠팡 접속 오류 사태는 2시간 반 만에 정상화됐는데, 쿠팡은 이후 공지사항을 통해 "서비스 업그레이드 과정에서 일시적인 오류가 발생했다"고 설명했습니다.



쿠팡은 주문이 취소된 고객에게 쿠팡 캐시 5천 원을, 쿠팡이츠를 통해 음식을 주문했지만 취소된 고객에게 3천 원 쿠폰을 지급하고, 피해를 본 음식점주와 배달 라이더에게도 보상하겠다고 밝혔습니다.



(영상취재 : 양지훈, 영상편집 : 박나영)