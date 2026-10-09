민주, '정청래 비자 보류' 미국에 "동맹국 정당한 의정활동 제약 유감"

▲ 더불어민주당 박성준 수석대변인

더불어민주당은 미국의 비자 발급이 지연되면서 당대표를 지낸 정청래 의원이 국정감사 일정을 변경한 것과 관련해 "정당한 의정활동이 가로막힌 데 깊은 유감을 표한다"고 말했습니다.박성준 수석대변인은 오늘(9일) 서면브리핑에서 "국회 외교통일위원회의 미국 재외공관 국정감사를 앞두고 정 의원의 비자 발급이 보류됐다. 허가도 불허도 아닌 '심사 중' 상태가 이어지면서, 정 의원은 결국 유럽 국감으로 일정을 바꿔야 했다"면서 이같이 밝혔습니다.박 수석대변인은 "정 의원은 4선 중진이자 집권여당 대표였다"며 "2012년 외통위 미국 국정감사를 수행하는 등 누구보다 미국과 꾸준히 소통해 온 의원"이라면서 "동맹국 국회의 국정감사까지 제약하는 것은 동맹의 미래지향적 가치에 맞지 않는다"고 말했습니다.박 수석대변인은 "한미 외교 당국이 신속하고 적극적으로 문제 해결에 나서길 바란다"며 "이번 일이 굳건한 한미 신뢰에 불필요한 오해를 남기지 않기를 기대한다"고 촉구했습니다.(사진=연합뉴스)