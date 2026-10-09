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민주, '정청래 비자 보류' 미국에 "동맹국 정당한 의정활동 제약 유감"

고정현 기자
작성 2026.10.09 14:06 조회수
민주, '정청래 비자 보류' 미국에 "동맹국 정당한 의정활동 제약 유감"
▲ 더불어민주당 박성준 수석대변인

더불어민주당은 미국의 비자 발급이 지연되면서 당대표를 지낸 정청래 의원이 국정감사 일정을 변경한 것과 관련해 "정당한 의정활동이 가로막힌 데 깊은 유감을 표한다"고 말했습니다.

박성준 수석대변인은 오늘(9일) 서면브리핑에서 "국회 외교통일위원회의 미국 재외공관 국정감사를 앞두고 정 의원의 비자 발급이 보류됐다. 허가도 불허도 아닌 '심사 중' 상태가 이어지면서, 정 의원은 결국 유럽 국감으로 일정을 바꿔야 했다"면서 이같이 밝혔습니다.

박 수석대변인은 "정 의원은 4선 중진이자 집권여당 대표였다"며 "2012년 외통위 미국 국정감사를 수행하는 등 누구보다 미국과 꾸준히 소통해 온 의원"이라면서 "동맹국 국회의 국정감사까지 제약하는 것은 동맹의 미래지향적 가치에 맞지 않는다"고 말했습니다.

박 수석대변인은 "한미 외교 당국이 신속하고 적극적으로 문제 해결에 나서길 바란다"며 "이번 일이 굳건한 한미 신뢰에 불필요한 오해를 남기지 않기를 기대한다"고 촉구했습니다.

(사진=연합뉴스)
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