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NBA 필라델피아로 이적한 르브론 제임스, 첫 시범경기 소화

서대원 기자
작성 2026.10.09 13:35 조회수
르브론 제임스
▲ 르브론 제임스

미국프로농구(NBA) 필라델피아 세븐티식서스 유니폼으로 갈아입은 르브론 제임스(41세)가 새 팀에서 첫 경기를 치렀습니다.

제임스는 오늘 미국 뉴욕의 바클레이스 센터에서 열린 브루클린 네츠와 2026-2027시즌 NBA 시범경기에 선발로 나섰습니다.

전반만 뛰면서 10점 5어시스트 4리바운드를 기록하며 필라델피아의 전반 58대 56 리드에 힘을 보탰습니다.

18분을 뛰는 동안 제임스가 시도한 야투는 1개뿐이었습니다.

대신 파울을 4차례 얻어내 자유투 8개를 모두 넣었습니다.

필라델피아는 지난 여름 꾸린 화려한 라인업을 처음으로 선보였습니다.

영입생인 제임스, 제일런 브라운과 기존 멤버 조엘 엠비드, 타이리스 맥시, VJ 에지컴이 선발로 나섰습니다.

필라델피아는 114대 108로 졌지만, 시범경기인 만큼 새로운 라인업 실험에 초점이 맞춰졌습니다.

제임스는 지난 시즌을 마친 뒤 8시즌을 뛴 LA 레이커스를 떠나 필라델피아와 리그 최저 연봉에 2년 계약을 맺었습니다.

자신의 24번째 시즌, 5번째 우승에 도전합니다.

필라델피아는 보스턴 셀틱스와 시범경기를 두 차례 더 치른 뒤 오는 21일 뉴욕에서 뉴욕 닉스를 상대로 정규리그 개막전을 치릅니다.

(사진=게티이미지)
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