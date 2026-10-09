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쿠팡, 전산장애 주문 취소 고객에 캐시 지급…라이더·점주 보상

민경호 기자
작성 2026.10.09 13:34 조회수
쿠팡, 전산장애 주문 취소 고객에 캐시 지급…라이더·점주 보상
▲ 쿠팡

쿠팡이 시스템 장애로 주문이 취소된 고객에게 쿠팡캐시 5천 원을 지급하기로 했습니다.

쿠팡이츠도 피해를 본 고객과 점주, 라이더에게 보상합니다.

오늘 0시부터 2시간 넘게 쿠팡에서 시스템 오류가 발생했습니다.

이 시간에 앱과 홈페이지 접속이 불가능했으며, 내부 전산 시스템 접속도 차질을 빚었습니다.

이로 인해 물류가 멈추면서 정상적인 배송이 불가능해 주문 상품 일부가 취소 처리됐습니다.

쿠팡은 주문이 취소된 고객에게 쿠팡캐시 5천 원을 지급하기로 하고 해당 고객들에게 보상 및 지급 관련 안내를 순차적으로 진행 중입니다.

쿠팡캐시는 적립일로부터 6개월간 사용할 수 있습니다.

쿠팡이츠를 통한 배달 주문도 멈췄습니다.

주문을 수락한 뒤 전산 장애가 발생해 조리 완료 버튼이 눌러지지 않거나 라이더가 매장에 도착했으나 고객 주소 확인이 어려워 배달을 할 수 없다는 등의 사례가 발생했습니다.

쿠팡이츠는 음식 주문 후 취소된 고객에게 3천 원 쿠폰을 지급합니다.

주문하려다 실패한 이력이 있는 고객에게는 천 원 쿠폰을 줍니다.

장애 시간대에 수락한 주문이 취소된 라이더에게는 매장 도착 이력이 확인되면 천 원을, 음식 픽업 후 취소된 주문에는 해당 주문의 배달비 전액을 지급하기로 했습니다.

라이더 보상은 다음 정산일에 자동 지급됩니다.

음식점주에게도 주문 후 취소된 건에 대한 보상을 진행할 예정입니다.

(사진=연합뉴스)
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