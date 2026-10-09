이 대통령 지지율 37%로 직전과 동률…부정평가는 5%p 감소한 51%

▲ 이재명 대통령

이재명 대통령의 국정 지지율이 37%를 기록하며 3주전 공개된 직전 조사와 동률을 기록했다고 한국갤럽이 밝혔습니다.한국갤럽은 지난 6∼8일 전국 만 18세 이상 유권자 1천 명을 대상으로 조사한 결과 이같이 나타났다고 전했습니다.부정 평가는 직전 조사 대비 5%포인트(p) 감소한 51%를 기록했고 응답자의 12%는 의견을 유보했습니다.직무 수행 평가의 긍정 이유로는 '외교'(24%)가 가장 높았고 '경제·민생'(14%), '전반적으로 잘한다'(7%)가 뒤를 이었습니다.부정 평가 이유로는 '부동산 정책'(18%)이 가장 높았으며 '국방·안보·대북'(15%)이 2순위로 꼽혔습니다.이어 '검찰 권한 축소·검찰청 폐지'(8%), '전반적으로 잘못한다', '경제·민생'(이상 7%) 순이었습니다.정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 35%, 국민의힘이 26%를 각각 기록했습니다.조국혁신당은 3%, 개혁신당은 2%, 진보당은 1%의 지지율을 보였고, 무당층은 31%로 집계됐습니다.이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화조사원 인터뷰 방식으로 이뤄졌습니다.표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 접촉률은 42.3%, 응답률은 9.7%입니다.(사진=청와대통신사진기자단 제공, 연합뉴스)