정청래 미국 비자발급 보류…"미국이 보내는 공개적 불신 시그널" [자막뉴스]

국회 외교통일위원회 소속 민주당 정청래 의원의 미국행 비자 발급이 해외 국정감사를 코 앞에 두고 이뤄지지 않은 것으로 확인됐습니다.



미 국무부는 아직까지 정 의원에 대한 비자를 발급하지 않은 상태입니다.



정 의원은 미국 내 재외공관 등을 관할하는 외통위 미주반 소속으로, 외통위 미주반은 오는 11일부터 22일까지 9박12일 일정으로 미국과 브라질, 콜롬비아, 캐나다 등을 방문해 재외공관 감사를 앞두고 있었습니다.



이 때문에 정 의원은 불가피하게 급히 유럽을 담당하는 구주반으로 소속 반을 바꾸게 됐습니다.



정 의원을 제외한 다른 외통위 미주반 소속 의원 6명은 비자 발급 절차가 완료됐거나 무비자 전자여행허가를 통해 출국이 예정된 것으로 전해졌습니다.



정 의원은 페이스북에 올린 글에서 "미주반 소속으로 국감을 다녀올 예정이었지만, 미국 비자가 현재 국무부에서 계속심사중이라는 보고를 보좌관으로부터 받았다"며, "아직 심사 중이라니 불가피하게 유럽 국감을 가기로 했다", "이유는 잘 모르겠다. 유감스럽다"고 밝혔습니다.



앞서 정 의원은 2012년과 2014년에는 국회의원 자격으로 미국을 방문했지만, 재선 국회의원이던 2013년 10월에는 외통위 미주반 소속으로 미국행 비자를 받지 못한 바 있습니다.



민주당 김민석 대표는 페이스북에 "신망 높은 4선 중진인 직전 여당 대표의 비자 발급 지연에 대해 강한 유감을 표한다"며 "한미 외교 당국이 신속하고 적극적으로 문제 해결에 나서주기를 희망한다. 당도 계속 챙기겠다"고 밝혔습니다.



이에 대해 미주반에 편성된 무소속 한동훈 의원은 페이스북에서 "미국이 대한민국 집권당인 민주당 직전 당 대표의 국감을 위한 미국 입국을 거부했다"며 "이종석 국정원장 사태, 국정원 화이트 요원 사태에 이어 미국이 이재명 정부에 보내는 심각한 공개적 불신의 시그널로 볼 수밖에 없다"고 주장했습니다.



(취재 : 이호건 / 영상편집 : 김복형 / 디자인 : 양혜민 / 제작 : 디지털뉴스부)