서울→부산 7시간 40분…연휴 첫날 고속도로 정체 시작

▲ 경부고속도로 정체

사흘 이어지는 연휴 첫날이자 한글날인 오늘(9일) 오전 나들이에 나선 차량 행렬로 고속도로 곳곳에서 정체를 빚고 있습니다.한국도로공사에 따르면 오전 9시 기준 서울 요금소에서 전국 주요 도시까지 걸리는 예상 시간은 부산까지 7시간 40분, 울산 7시간 20분, 대구 6시간 40분, 목포 6시간 20분, 광주 5시간 30분, 강릉 4시간 50분, 대전 3시간 50분입니다.반대로 각 도시에서 서울까지는 부산 5시간 50분, 울산 5시간 30분, 대구 4시간 50분, 목포 3시간 50분, 광주 3시간 40분, 대전 2시간입니다.경부고속도로 부산 방향은 경부동탄터널부근∼남사 부근 12㎞ 구간, 북천안∼천안호두 휴게소 부근 25㎞ 구간에서 정체가 이어지고 있습니다.서울양양고속도로 양양 방향으로 덕소삼패∼서종 17㎞ 구간, 동산 요금소∼동산1터널 8㎞ 구간에서도 차량이 서행하고 있습니다.서해안고속도로 목포 방향도 매송∼발안 16㎞, 서평택 분기점∼서해대교 11㎞ 구간 정체 중입니다.공사는 오늘 전국에서 차량 562만 대가 이동할 것으로 내다봤습니다.수도권에서 지방으로 44만 대, 지방에서 수도권으로 41만 대가 이동할 것으로 관측됩니다.지방 방향은 오전 6시에서 7시쯤 정체가 시작돼 오전 10시부터 낮 12시 사이 가장 혼잡하고 오후 7시에서 8시 사이 풀릴 전망입니다.서울 방향은 오전 9시에서 10시부터 정체되다가 오후 6시에서 7시쯤 가장 심하겠으며, 오후 9시에서 10시쯤 해소될 것으로 보인다고 공사는 전했습니다.고속도로와 달리 서울 시내 주요 도로는 통행이 원활한 상태입니다.서울시 교통정보 시스템에 따르면 올림픽대로와 강변북로, 내부순환로 등 서울을 가로지르는 주요 도로뿐만 아니라 동·서부간선도로, 강남순환로 등에서도 아직 정체는 발생하지 않은 것으로 나타났습니다.(사진=연합뉴스)