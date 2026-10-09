북한 김여정, 의료장비 지원 계획에 거듭 반발…"외면하고 무시할것"

▲ 북한 김여정 노동당 부장

김여정 북한 노동당 부장은 통일부의 대북 의료장비 지원 구상을 "자작광대극의 연속편"이라고 거듭 비난하면서 한국을 외면하고 무시하겠다는 대남 적대 기조를 재확인했습니다.김 부장은 오늘(9일) 새벽 조선중앙통신을 통한 서면입장 발표 형식을 통해 "'선의'로 포장된 악의만큼 추악한 것은 없다"며 이같이 밝혔습니다.김 부장은 "한국의 '지뢰폭발' 자작극이나 '의료장비 지원' 광대극은 우리 국가에 대한 체질적인 대결악습이 부어낸 동전의 양면일 뿐"이라며 "그 진목적은 단 하나 조선민주주의인민공화국(북한)의 존위와 영상을 어떻게 하든 깎아내리려는 흉심"이라고 주장했습니다.지난달 발생한 비무장지대(DMZ) 지뢰 폭발 사고를 한국의 '자작극'이라고 주장해온 김 부장이 이를 정부의 대북 의료장비 지원 구상과 한데 묶어 비난하면서 공세의 수위를 높이는 모습입니다.김 부장은 "한국의 불량배들은 다시 한번 보기 좋게 당하였다"며 "그들 스스로가 자충수를 쓰고 군사적으로든 외교적으로든 '패가망신'했다"고 조롱했습니다.이어 "현 서울위정자들만큼 소갈머리가 얄팍한 천지들은 보기 드물었다"며 "'인도주의 지원'을 내세워 국제사회에 저들의 '선의적인 태도와 노력'을 우리의 '거부적인 입장'과 비교시켜놓는 것을 줄거리로 한 어리석은 졸작이며 자작광대극의 연속편"이라고 맹비난했습니다.그러면서 "'이렇게 '선의'를 가지고 할 바는 다하는데 보다시피 긴장 격화는 서울의 책임이 아니다'라는 것을 가시적으로 보여주겠다는 속셈"이라며 "적이 아니면 할 수 없고 짐승이 아니면 보여줄 수 없는 비정상적인 행동"이라고 책임을 돌렸습니다.김 부장은 또 "서울당국은 하나는 얻었을지 몰라도 둘, 셋, 열을 더 잃은 꼴이 됐다"며 "서울이 창작한 광대극들은 조선민주주의인민공화국에 대한 그 유례를 찾아볼 수 없는 정치군사적 및 도덕적 병행 도발 사건"이라고 목소리를 높였습니다.그러면서 "나는 국가수반의 위임에 의하여 그리고 조선인민의 총의에 따라 우리가 앞으로 더욱 분명히 한국의 인간쓰레기들을 외면하고 무시할 것"이라는 뜻을 재확인했습니다.김 부장이 '국가수반의 위임'을 받았다고 언급한 것은 이러한 대남 적대 기조가 김정은 국무위원장의 뜻이라는 점을 분명히 하려는 의도로 풀이됩니다.앞서 김 부장은 어제(8일) 낮 담화를 통해 정부의 의료장비 대북 지원 계획과 관련해 "또 다른 광대극, 모독이고 변종된 정치적 도발"이라며 막말을 쏟아냈습니다.그가 담화를 발표한 지 약 14시간 만에 '한국의 불량배들에 대한 조선민주주의인민공화국 정부의 평가와 입장'이라는 형식으로 또다시 한국 정부를 비난한 것입니다.정부는 한국국제보건의료재단(KOFIH)을 통해 북한 평양 강동군병원에 의료장비를 보내겠다며 유엔 안전보장이사회 대북제재위원회로부터 지난 5월 제재 면제 승인을 받은 상태입니다.