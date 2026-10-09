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스위스 축구대표 자카, 가짜 코로나 감염증 샀다 벌금형 집행유예

편광현 기자
작성 2026.10.09 08:56 조회수
스위스 축구대표 자카, 가짜 코로나 감염증 샀다 벌금형 집행유예
▲ 그라니트 자카

가짜 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 백신 접종 증명서를 구매한 혐의로 스위스 축구 대표팀의 9~10월 A매치 명단에서 제외됐던 그라니트 자카(선덜랜드)가 벌금형 집행유예 처분을 받았습니다.

자카는 오늘(9일, 한국시간) 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "허위 코로나19 증명서 취득 혐의로 약식 명령을 받아 1일당 3천 스위스프랑씩 총 50일 치에 해당하는 15만 스위스 프랑(약 2억4천만원)의 벌금형 집행유예를 선고받았다"라고 밝혔습니다.

그는 "판결을 겸허히 받아들이며 제 행동에 책임을 지겠다"며 "저에게 보내준 많은 응원 메시지에 감사드리고, 저에게 큰 힘이 됐다"고 덧붙였습니다.

자카는 2022년 스위스에서 해외여행을 위해 코로나19 접종 증명서가 필수로 요구되던 시기에 위조된 증명서를 취득한 혐의로 스위스 검찰의 조사를 받았습니다.

이 때문에 스위스 대표팀의 주장인 자카는 9~10월 A매치 명단에서 제외됐습니다.

재판부는 자카에 대해 앞으로 2년간 추가 범죄를 저지르지 않는 조건으로 총 15만 스위스 프랑의 벌금형 집행유예를 선고했고, 자카는 이 기간을 무사히 넘기면 벌금을 내지 않아도 됩니다.

(사진=게티이미지)
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