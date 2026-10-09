뉴욕증시, AI 기술주 약세 속 혼조 마감…나스닥 1.25%↓

▲ 뉴욕증권거래소

미국 뉴욕증시가 현지시간 8일 인공지능(AI) 기술주 약세 속에 혼조 마감했습니다.이날 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 51.77포인트(0.10%) 상승한 51,231.64로 거래를 마쳤습니다.S&P 500지수는 전장보다 36.41포인트(0.47%) 내린 7,765.36, 나스닥 종합지수는 345.35포인트(1.25%) 하락한 27,193.34로 마쳤습니다.미국의 이란 추가 공격 가능성과 국제유가 상승이 증시에 부담을 준 가운데 챗GPT 개발사 오픈AI의 연환산 매출이 앞서 알려진 수준에 못 미친다는 보도까지 나오면서, AI 관련 기술주들이 일제히 약세를 보였습니다.파이낸셜타임스(FT)는 이날 오픈AI의 지난 9월 말 기준 연환산 매출이 약 500억달러로, 앞서 투자자들에게 제시된 700억달러보다 200억달러 적은 수준이라고 보도했습니다.이는 매출 산정 방식의 차이에 따른 것으로 알려졌지만, AI 기업들의 높은 기업가치와 성장 기대에 대한 우려를 자극했습니다.이에 따라 AI 반도체 대장주인 엔비디아가 2.94% 떨어진 것을 비롯해 브로드컴(-4.35%), 마이크론테크놀러지(-4.79%), AMD(-3.90%), SK하이닉스 ADR(-4.35%) 등 주요 반도체 종목들이 줄줄이 하락하며 나스닥지수를 끌어내렸습니다.중동 지역의 지정학적 긴장 고조에 따른 국제유가 급등도 투자심리를 위축시켰습니다.앞서 미 인터넷매체 악시오스는 미 국방부가 중동을 관할하는 중부사령부(CENTCOM)에 대규모 대(對)이란 군사 작전 재개 준비를 하라는 지시를 며칠 전 내렸다고 보도했습니다.이에 11월 인도분 서부텍사스산원유(WTI)가 장중 5%대 상승률을 보이는 등 급등세를 나타냈습니다.그러나 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜을 통해 "우리는 이란과 생산적인 논의를 진행하고 있다"며 "우리는 11월 3일 미국에서 실시되는 중간선거 이전에는 어떤 시점에도 이란을 공격하지 않을 것"이라며 국제유가는 상승 폭을 줄였습니다.미 국채 금리가 장중 상승세를 보이다 오후 들어 하락세로 전환한 점도 낙폭을 제한했습니다.미 10년물 국채 금리는 장 초반 5.35%까지 올랐으나, 이후 하락해 전장보다 낮은 5.23%로 거래를 마쳤습니다.전날 10년물 국채 입찰에 이어 이날 220억달러 규모의 30년물 국채 입찰에서도 견조한 수요가 확인되면서 채권시장에 안도감을 줬습니다.연방준비제도(Fed·연준)의 추가 금리 인상 경계심은 계속 이어졌습니다.크리스토퍼 월러 연준 이사는 "경제지표가 예상대로 나온다면 물가상승률을 목표치인 2%로 보다 신속하게 복귀하도록 추가 금리 인상이 필요할 것"이라고 밝혔습니다.다만 연속해서 금리를 올릴 필요는 없다며 인상 시점에는 유연성을 둘 수 있다고 설명했습니다.알베르토 무살렘 세인트루이스 연방준비은행(연은) 총재도 이날 한 콘퍼런스에서 물가상승률을 목표치로 낮추기 위해 향후 6∼9개월 내 추가 금리 인상이 필요하다는 견해를 밝혔습니다.(사진=AP, 연합뉴스)