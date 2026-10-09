"지뢰 폭발 사건, 처음부터 끝까지 북한 도발 판단"

<앵커>



합동참모본부가 국회 국정감사를 받았습니다. 합참은 지뢰 폭발 사건을 "처음부터 끝까지 북한의 도발로 판단했다"고 밝혔습니다.



최재영 기자입니다.



<기자>



합동참모본부는 지뢰 폭발 사건을 다시 한번 북한의 '명확한 도발'이라고 못 박았습니다.



[권대원/합동참모본부 차장 (어제) : 처음부터 끝까지 도발이라고 판단을 했고, 합참 누구도 도발이 아니라고 판단한 건 없습니다.]



'도발'이라는 표현에는 '고의성'과 '의도성'이 포함될 수 있다는 점도 분명히 했습니다.



[천하람/개혁신당 의원 (어제) : 도발이라는 표현 속에는 고의성이나 의도성이라는 게 어느 정도 포함된 개념 아닙니까?]



[진영승/합동참모본부 의장 (어제) : 그렇게도 볼 수 있습니다.]



다만 대응 방안 중 하나로 보수 야당이 제기하는 대북 확성기 방송 재개에 대해서는 회의적인 반응을 보였습니다.



[김성회/민주당 의원 (어제) : 대북 확성기 방송을 할 때 북한이 소위 말하는 MDL 무력화 작업을 중단했습니까?]



[진영승/합동참모본부 의장 (어제) : 전 사례를 봤을 때는 효과는 제한될 걸로 판단이 됩니다.]



국정감사에서는 이른바 '빈총 경계' 지시 당사자인 한기성 전 육군 1군단장이 증인으로 출석해 처음으로 직접 해명했습니다.



'빈총 경계'라는 표현 자체가 부적절하다며 탄약이 없는 상태는 아니었다는 겁니다.



[한기성/전 육군 1군단장 (어제) : 총기에 부착된 탄통에 탄이 있었고 첫발의 위치에 대한 문제입니다. 탄이 들어 있는 탄통이 화기에 결합된 것이 삽탄과 동일하다고 생각했고….]



그러면서 "대비 태세에 문제가 없다고 판단했다"고 덧붙였는데, 야당 의원들은 장병들 생명을 위험에 빠뜨릴 수 있는 조치였다며 강하게 질타했습니다.



[임종득/국민의힘 의원 (어제) : 군 생활 당신보다 더 많이 했어. 내 부하가 당하지 않기 위해서는 즉각 할 수 있는 준비를 갖추는 게 군의 기본 아니야.]



[성일종/국민의힘 의원 (어제) : 나도 GP장 했어요. 밤에 어떻게 (적이) 올지 모르는 상황에서 삽탄을 안 해 놓고 나서 지금 한 장군이 얘기하는 변명을 국민이 받아들일 수가 없는 거예요.]



진영승 합참의장도 "문제가 있어 현재는 지침을 수정해 전방 전 부대는 삽탄을 유지하고 있다"고 밝혔습니다.



(영상취재 : 김현상, 영상편집 : 김진원)