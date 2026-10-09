뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[날씨] 한글날 전국 대체로 맑음…내일 남부·제주 비

SBS 뉴스
작성 2026.10.09 06:48 조회수
PIP 닫기
오늘(9일)부터 시작되는 한글날 연휴 날씨 살펴보겠습니다.

우선 오늘은 전국이 대체로 맑겠는데요.

내일과 모레에는 남부와 제주를 중심으로 비 예보가 나와 있어 참고하셔야겠습니다.

내일은 오전부터 오후 사이 남부 지방을 중심으로 5~20mm의 비가 예상되고요.

모레에도 남부에 5~20, 그 밖의 강원 남부와 일부 충청권에 5~10, 제주는 내일과 모레 사이 5~40mm의 비가 예상됩니다.

오늘 맑은 날씨가 이어지며 대기가 건조해 야외 활동하실 때 화재에 각별히 유의하셔야겠습니다.

현재 기온 서울이 13.1도, 대구 11도로 어제 아침보다 1, 2도가량 높게 시작하고요.

오늘 한낮 기온 서울이 25도, 대구, 광주 26도로 어제와 비슷하겠습니다.

다음 주 초반에는 전국 곳곳에 비가 예상되고요, 화요일 비가 그친 뒤 날이 다시 쌀쌀해지겠습니다.

(박세림 기상캐스터)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스

오늘의 숏뉴스

오늘의 숏뉴스더 보기
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김용태
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지