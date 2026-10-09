[날씨] 한글날 전국 대체로 맑음…내일 남부·제주 비

오늘(9일)부터 시작되는 한글날 연휴 날씨 살펴보겠습니다.



우선 오늘은 전국이 대체로 맑겠는데요.



내일과 모레에는 남부와 제주를 중심으로 비 예보가 나와 있어 참고하셔야겠습니다.



내일은 오전부터 오후 사이 남부 지방을 중심으로 5~20mm의 비가 예상되고요.



모레에도 남부에 5~20, 그 밖의 강원 남부와 일부 충청권에 5~10, 제주는 내일과 모레 사이 5~40mm의 비가 예상됩니다.



오늘 맑은 날씨가 이어지며 대기가 건조해 야외 활동하실 때 화재에 각별히 유의하셔야겠습니다.



현재 기온 서울이 13.1도, 대구 11도로 어제 아침보다 1, 2도가량 높게 시작하고요.



오늘 한낮 기온 서울이 25도, 대구, 광주 26도로 어제와 비슷하겠습니다.



다음 주 초반에는 전국 곳곳에 비가 예상되고요, 화요일 비가 그친 뒤 날이 다시 쌀쌀해지겠습니다.



(박세림 기상캐스터)