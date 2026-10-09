1. "극초음속 미사일 시험 발사 성공"…직접 참관



이재명 대통령이 참관한 가운데 우리 기술로 만든 극초음속 미사일이 첫 시험 발사에 성공했습니다. 청와대는 한반도 전장 환경에서 본격적으로 새로운 억제 수단을 확보하기 위한 준비가 끝났다고 평가했습니다.



2. 한밤중 쿠팡 '접속 장애'…2시간여 만에 복구



밤사이 쿠팡과 쿠팡이츠 등 쿠팡 주요 서비스에 접속 장애가 발생했습니다. 2시간여 만에 정상화됐지만 한때 고객 주문은 물론 배송 업무도 완전히 마비되면서 큰 차질을 빚었습니다.



3. "중간선거 전 이란 공격 안 해"…'숨 고르기' 전환



트럼프 미국 대통령이 11월 중간선거 전까지 이란을 공격하지 않겠다고 밝혔습니다. 이란에 대한 해상 봉쇄 조치는 유지될 거라고 말했습니다.



4. 노벨문학상에 '앤 카슨'…"독창적 작품 세계"]



올해 노벨문학상에 캐나다 작가 '앤 카슨'이 선정됐습니다. 스웨덴 한림원은 "고전을 현대문학으로 재창조해 독창적인 작품 세계를 펼쳤다"고 선정 이유를 밝혔습니다.