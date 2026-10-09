뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[모닝와이드] 오늘의 주요뉴스

이강 기자
작성 2026.10.09 06:20 조회수
PIP 닫기
1. "극초음속 미사일 시험 발사 성공"…직접 참관

이재명 대통령이 참관한 가운데 우리 기술로 만든 극초음속 미사일이 첫 시험 발사에 성공했습니다. 청와대는 한반도 전장 환경에서 본격적으로 새로운 억제 수단을 확보하기 위한 준비가 끝났다고 평가했습니다.

2. 한밤중 쿠팡 '접속 장애'…2시간여 만에 복구

밤사이 쿠팡과 쿠팡이츠 등 쿠팡 주요 서비스에 접속 장애가 발생했습니다. 2시간여 만에 정상화됐지만 한때 고객 주문은 물론 배송 업무도 완전히 마비되면서 큰 차질을 빚었습니다.

3. "중간선거 전 이란 공격 안 해"…'숨 고르기' 전환

트럼프 미국 대통령이 11월 중간선거 전까지 이란을 공격하지 않겠다고 밝혔습니다. 이란에 대한 해상 봉쇄 조치는 유지될 거라고 말했습니다.

4. 노벨문학상에 '앤 카슨'…"독창적 작품 세계"]

올해 노벨문학상에 캐나다 작가 '앤 카슨'이 선정됐습니다. 스웨덴 한림원은 "고전을 현대문학으로 재창조해 독창적인 작품 세계를 펼쳤다"고 선정 이유를 밝혔습니다.
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 기자들의 생생한 특종이야기를 들려드립니다, 애프터 8 뉴스
이강 기자 사진
이강 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지