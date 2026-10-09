"스타벅스, 치폴레 인수 검토…성사시 외식부문 역대 최대"

▲ 치폴레

미국 커피 전문점 기업 스타벅스가 미국의 멕시코 음식점 브랜드인 치폴레 인수를 검토하고 있다고 영국 일간 파이낸셜타임스(FT)가 현지시간 8일 보도했습니다.매체가 인용한 소식통들은 스타벅스가 지난 수 개월간 자문사들과 치폴레 인수 제안을 위한 작업을 해왔다고 전했습니다.아직 초기 단계인 이 계획에 따르면, 치폴레의 최고경영자(CEO)를 6년간 지내다가 2024년 중반 스타벅스로 옮긴 브라이언 니콜 CEO가 치폴레를 다시 이끄는 내용도 포함돼 있다고 합니다.치폴레 주가는 니콜 CEO가 떠난 이후 거의 반토막 났습니다.미국 외식업계는 식품 물가 및 인건비 상승, 외식 감소 등의 영향으로 압박받고 있습니다.보도 이후 뉴욕증시에서 치폴레 주가는 전장보다 6%가량 올랐습니다.시가총액은 390억 달러, 우리돈 약 52조 원 수준입니다.반면, 스타벅스 주가는 3% 하락했습니다.FT는 거래가 성사되면 외식 부문에서 역대 최대 규모 인수합병이 될 것이라고 평가했습니다.앞선 기록은 2014년 버거킹이 캐나다 팀홀튼을 114억 달러에 인수했던 거래입니다.두 기업이 합쳐지면 매출액은 500억 달러에 육박하게 됩니다.스타벅스 4만1천개 직영·가맹 점포 가운데 약 40%가 미국에 있으며, 치폴레는 4천200개 점포 대부분을 미국에 두고 있습니다.양사는 이에 관해 언급을 거절하거나 응답하지 않았다고 FT는 덧붙였습니다.(사진=게티이미지)