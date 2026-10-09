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세계 여행객 80만 명의 선택…1위 차지한 서울

이강 기자
작성 2026.10.09 08:10 조회수
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다음 알찬 뉴스 살펴볼까요.

'서울 세계 1위'입니다. 

세계 여행객들이 뽑은 '세계 최고의 대도시' 조사에서 서울이 1위에 올랐다는 소식입니다.

미국 여행 전문지 '콘데나스트 트래블러'가 발표한 2026 리더스 초이스 어워드에서 서울이 대도시 부문 1위를 차지했습니다.

이번 평가는 독자 투표로 진행됐고요.

전체 부문에서 약 79만 9,000표가 모였습니다.

서울은 지난 2년 연속 1위였던 일본 도쿄를 밀어내고 1위로 올라선 겁니다.

고궁, 한옥 같은 전통문화도 있죠. 음식도 맛있죠.

첨단 기술에 K팝, K뷰티까지 다양한 매력을 한 이렇게 서울이라는 한 도시에서 즐길 수 있다는 점이 가장 큰 강점으로 꼽혔습니다.

이렇게 서울이 이 부문에서 1위에 오른 건 이번이 처음인데요.

한글날인데 굉장히 뿌듯합니다.

(화면출처 : 서울시)
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