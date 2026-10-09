"엄마는 늙크크" 고개 갸웃…커지는 '언어 격차'

다음 알찬 뉴스입니다.



세대 간 언어 격차.



오늘(9일) 한글날 100주년이죠.



같은 한국어지만 세대마다 익숙한 말이 점점 달라지고 있습니다.



신조어 빠르게 퍼지고요.



반면 오래 써온 표현은 아이들에게 좀 낯선 말이 되고 있습니다.



초등학생 자녀와 대화를 하다가 아이가 이렇게 얘기했대요.



"엄마는 늙크크라서 잘 몰라", 여러분 늙크크라는 말 뭔지 아시나요?



학부모는 고개를 갸웃했습니다.



이렇게 늙크크, 감다뒤 같은 신조어가 온라인에서 빠르게 퍼지고 있습니다.



전문가는 젊은 세대와 기성세대가 서로 다른 공간에서 소통하면서 각 세대만의 표현이 생기는 '사회적 방언' 현상이 나타나는 거라고 설명합니다.



또 반대로 일부 어린 학생들은 이거 '기가 막히다'라고 하면 좀 잘 모르기도 한대요.



오래 써온 표현의 뜻을 맥락에 따라서 구별하지 못하는 경우도 있었다는 겁니다.



같은 한국어를 쓰는데 이렇게 세대마다 사용하는 말이 달라지는 것, 소통의 간극이 벌어지는 것에 대해 생각해 볼 필요가 있겠습니다.