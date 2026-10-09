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국감에 '시스루' 입고 등장…'파격' 갑론을박

이강 기자
작성 2026.10.09 07:41 조회수
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국정감사가 한창 진행 중입니다.

그리고 JYP, 박진영 대중문화교육위원회 공동위원장이 증인으로 출석해 화제를 모았는데요.

특히 박진영 씨의 시스루 패션이 더 화제가 되고 있습니다.

지난 7일 국회 문체위 국정감사입니다.

박진영 씨 회색 재킷을 입고 있고요.

그 안에 자세히 보면 속이 비치는 재질의 시스루 의상을 상의를 입었습니다.

국감장의 분위기는 되게 엄숙한데 그에 반해서 옷의 분위기는 사뭇 달라서 화제를 모았는데요.

온라인에서는 '가수이자 연예 기획사 대표로 활동을 하는 만큼 개성을 드러내는 건 문제가 없다'는 반응이 있는가 하면 '때와 장소에 어울리지 않는 복장'이라는 지적도 함께 나왔습니다.

박 위원장의 파격적인 패션, 이렇게 화제가 된 게 처음은 아니죠.

영상 보여드리고 있는 이때는 2003년인데요.

청와대에서 열린 '차세대 성장동력 보고회'에 참석했을 당시인데 파란색 시스루 셔츠를 이렇게 입고 발언을 해서 눈길을 끌었습니다.

그리고 박 위원장이 방송에 출연해 '당시 대한민국 사회가 답답했다'며 '청와대에서 안 된다고 하니까 일부러 안 갈아입고 그대로 들어갔다'고 설명을 한 적도 있었습니다.

(화면출처 : 노무현 아카이브)
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