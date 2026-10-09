뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

지하철서 '두 눈 의심'…"왜 안 말려?" 황당 장면

이강 기자
작성 2026.10.09 07:25 조회수
PIP 닫기
한 남자가 지하철 승강장에서 열차 안까지 자전거를 직접 타고 이동하는 모습이 포착돼 논란이 일고 있습니다.

지난 6일 SNS에 올라온 영상입니다.

지하철 4호선 안산역인데요.

이 남자 자전거를 자유롭게 아주 타고 있습니다.

출구 안내판 아래를 지나 스크린도어가 열린 걸로 곳으로 향했고요.

출입문이 열린 열차 안으로 그대로 타고 들어가기도 합니다.

그 뒤에도 이렇게 자전거에서 내리지 않고 승객들 사이를 아예 자전거를 타고 지나갑니다.

영상에는 중국어 음성이 삽입되어 있어서 이 남자가 중국인 아니냐는 추측이 나오지만 실제로 국적이 확인된 건은 아니라는 말씀을 드리고요.

이렇게 역이나 전동차 안에서 자전거를 타고 이동하는 행위는 금지돼 있습니다.

영상을 본 누리꾼들은 '왜 제재하는 사람이 없느냐' '이거 신고했어야 하는 거 아니냐' 등의 반응을 보였습니다.

(화면출처 : X (@Tech_Meow))
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 기자들의 생생한 특종이야기를 들려드립니다, 애프터 8 뉴스
이강 기자 사진
이강 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지