지하철서 '두 눈 의심'…"왜 안 말려?" 황당 장면

한 남자가 지하철 승강장에서 열차 안까지 자전거를 직접 타고 이동하는 모습이 포착돼 논란이 일고 있습니다.



지난 6일 SNS에 올라온 영상입니다.



지하철 4호선 안산역인데요.



이 남자 자전거를 자유롭게 아주 타고 있습니다.



출구 안내판 아래를 지나 스크린도어가 열린 걸로 곳으로 향했고요.



출입문이 열린 열차 안으로 그대로 타고 들어가기도 합니다.



그 뒤에도 이렇게 자전거에서 내리지 않고 승객들 사이를 아예 자전거를 타고 지나갑니다.



영상에는 중국어 음성이 삽입되어 있어서 이 남자가 중국인 아니냐는 추측이 나오지만 실제로 국적이 확인된 건은 아니라는 말씀을 드리고요.



이렇게 역이나 전동차 안에서 자전거를 타고 이동하는 행위는 금지돼 있습니다.



영상을 본 누리꾼들은 '왜 제재하는 사람이 없느냐' '이거 신고했어야 하는 거 아니냐' 등의 반응을 보였습니다.



(화면출처 : X (@Tech_Meow))