영국, 독일에 전투기 공동개발 합류 제안

▲ CGAP 전투기 모형

영국이 독일에 차세대 전투기 공동개발 사업 합류를 제안했다고 블룸버그통신 등이 현지시간 8일 보도했습니다.앤디 버넘 영국 총리는 이날 독일 베를린에서 프리드리히 메르츠 독일 총리와 회동한 뒤 "독일이 GCAP(글로벌전투공중프로그램)에 참여하는 데 열려 있다"며 "이는 파트너인 이탈리아, 독일과 함께 진전시키려는 사안"이라고 말했습니다.GCAP는 영국·일본·이탈리아가 2035년 전력화를 목표로 추진 중인 전투기 개발 사업입니다.3개국 이외에 캐나다가 지난 7월 옵서버 자격으로 참여하기로 했고, 사우디아라비아도 관심을 보이는 걸로 알려져 있습니다.독일은 당초 미래전투공중체계(FCAS)라는 이름으로 유로파이터를 대체할 차세대 전투기를 프랑스·스페인과 공동 개발할 계획이었습니다.그러나, 사업 지분과 사양을 두고 프랑스 측과 다투다가 사업이 무산됐습니다.이후 독일에서는 GCAP에 합류하거나 그리펜 전투기를 독자 생산하는 스웨덴 방산업체 사브와 협력하는 방안 등이 대안으로 제시됐습니다.독일은 이미 1980∼1990년대 영국·이탈리아와 유로파이터 전투기를 공동 개발한 경험이 있는 데다, 최근 막대한 규모의 국방비를 쏟아붓고 있어 비용 분담 차원에서도 GCAP 파트너로 적절하다는 분석이 나옵니다.양국 총리는 이날 회동에서 지난해 7월 체결한 켄싱턴 협정 비준서를 교환하고, 최근 늘어나는 하이브리드 위협에 공동 대응하기로 했습니다.켄싱턴 협정은 장거리 정밀타격 무기 공동 개발 등 국방·방산·안보 분야와 불법 이민자 대응에 협력하고 과학기술 등 교류를 늘린다는 내용입니다.(사진=게티이미지)