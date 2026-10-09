[날씨] 한글날 맑고 큰 일교차…주말 비 소식

한글날인 오늘(9일)도 전국이 대체로 맑겠습니다.



일교차도 매우 커서 옷차림 잘해주셔야겠습니다.



연휴 둘째 날부터는 비 소식이 나와 있는데요.



토요일에는 남부지방과 제주에, 일요일에는 강원 남부와 충청권까지 비가 확대되겠습니다.



우선 토요일에 예상되는 비의 양은 5~20mm 정도입니다.



연휴 동안 기온은 점차 올라서 평년 수준을 2, 3도가량 크게 웃돌겠습니다.



오늘까지는 전국이 맑은 가운데 내륙에 아침까지는 안개가 끼겠고요.



또 내륙과 강원 영동 지역 중심으로는 대기가 건조해서 화재 사고 주의하셔야겠습니다.



아침 기온은 서울이 13도로 어제와 비슷하거나 조금 높겠고 낮 기온 서울이 25도, 대구와 광주는 27도까지 오르겠습니다.



연휴가 끝나고 다음 주 초반에는 전국에 비가 내리겠습니다.



화요일에 비가 그친 뒤에는 날이 다시 쌀쌀해지겠습니다.



(남유진 기상캐스터)