노벨문학상, 캐나다 시인 앤 카슨…"단어에 대한 집요한 관심"

▲ 2026년 노벨문학상 수상자 앤 카슨

캐나다 작가 앤 카슨(76)이 2026년 노벨 문학상 수상의 영예를 안았습니다.스웨덴 한림원은 현지시간 8일 앤 카슨을 올해 노벨 문학상 수상자로 선정했다고 밝혔습니다.한림원은 "카슨은 고전 전통과 유희적인 대화를 나누면서 현대 문학을 위한 새로운 형식을 창조해 내, 대담하고 독창적인 작품 세계를 구축했다"고 설명했습니다.한림원은 카슨에 대해 "평생 시를 쓰는 동시에 번역 작업을 하고 여러 대학에서 강의해왔다"며 "그의 문학은 단어에 대한 문헌학자의 집요한 관심과 새로운 의미를 찾고자 하는 시인의 욕망이 교차하는 지점에 초점을 맞춰왔다"고 소개했습니다.그러면서 "그는 단어의 어원 탐구를 자신의 모든 작업의 출발점이라고 밝혀왔다"고 덧붙였습니다.카슨은 시와 소설, 에세이, 번역, 학술 논문 사이의 경계를 허무는 실험적 글쓰기로 유명합니다.특히 고대 그리스·로마 문학과 신화, 철학적 주제를 현대적인 감각으로 재해석하는 데 탁월하다는 평가를 받습니다.1998년에 나온 '빨강의 자서전'(Autobiography of Red)이 그의 대표작으로 꼽힙니다.카슨은 이 작품에서 고대 그리스 시인 스테시코로스의 게리온 신화를 가져와 현대적인 성장·사랑 이야기로 재탄생시켰습니다.헤라클레스에게 죽임을 당하는 괴물 게리온을 붉은 날개가 달린 소년으로 바꿔 현대 세계에 등장시키고는 그의 사랑과 욕망, 상실을 그려냈습니다.장르상으로는 '운문 소설'로 꼽히지만, 소설과 시·에세이의 경계를 넘나드는 형식이 특징입니다.카슨은 2001년작 '남편의 아름다움'(The Beauty of the Husband)으로 여성 최초로 T.S. 엘리엇 상을 받기도 했습니다.카슨은 이 작품에서 영국 낭만주의 시인 존 키츠의 시에서 영감을 받아 비극적인 결혼 이야기를 운문소설로 풀어놓습니다.키츠의 시와 메모, 편지 등도 수록돼 있습니다.한림원 관계자는 카슨에게 수상 소식을 전했을 당시 카슨이 아이슬란드에서 바람 소리를 듣고 있었다며, "그는 매우 놀랐다"고 전했습니다.캐나다 토론토 출신인 카슨은 아이슬란드에서도 거주해왔으며, 2022년 아이슬란드 시민권을 취득해 현재 캐나다와 아이슬란드 복수 국적인 것으로 전해집니다.노벨상 수상자는 상금 1천200만 스웨덴 크로나(약 16억 1천만 원)와 메달, 증서를 받습니다.(사진=AP, 연합뉴스)