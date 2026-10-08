'3연패 도전' 김효주, LET 아람코 코리아 첫날 4언더파 공동 6위

▲ 김효주의 1라운드 경기 모습.

유럽여자프로골프투어(LET) 아람코 코리아 챔피언십(총상금 200만 달러) 3연패에 도전하는 김효주가 대회 첫날 상위권으로 출발했습니다.김효주는 오늘(8일) 경기도 고양시 뉴코리아CC(파72)에서 열린 대회 첫날 1라운드에서 버디 5개에 보기 1개를 합쳐 4언더파 68타를 기록, 보기 없이 버디만 7개를 낚고 1위로 나선 파트리치에 마츠코바(체코·7언더파 65타)에 3타 뒤진 공동 6위에 올랐습니다.야마시타 미유(일본), 사라 켐프(호주), 올리비아 코반(독일), 릴리 메이 험프리스(잉글랜드·이상 5언더파 67)가 선두에 2타 뒤진 공동 2위 군을 이뤘습니다.이 대회는 사우디아라비아 국부 펀드(PIF)의 지원을 받아 LET가 주관하는 PIF 글로벌 시리즈 가운데 하납니다.김효주는 2024년 대회 때 초대 챔피언에 올랐고, 지난해 타이틀을 방어하며 2년 연속 우승을 차지했습니다.대회 3연패에 도전장을 내민 김효주는 파 세이브를 이어가다 6번 홀(파4)에서 첫 보기를 범했지만 8번 홀(파5)에서 첫 버디를 따내고 전반을 이븐파로 마무리했습니다.숨을 고른 김효주는 후반에 힘을 냈습니다.13번 홀(파5)에서 버디를 떨어뜨린 김효주는 15∼17번 홀에서 3연속 버디 쇼를 펼치며 순위를 끌어올렸습니다.함께 출전한 박성현은 보기 없이 버디만 4개를 따내 4언더파 68타로 김효주와 함께 공동 6위에 올랐습니다.국가대표 구민지(아마추어)가 3언더파 69타를 쳐 공동 11위로 1라운드를 마쳤고, 국가대표 김규빈(아마추어)도 2언더파 70타로 공동 16위에 랭크되며 선전했습니다.(사진=아람코 코리아 챔피언십 제공, 연합뉴스)