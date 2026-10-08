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[날씨/XR] 절기 '한로'…한글날 맑지만 큰 일교차 유의

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작성 2026.10.08 21:36 수정 2026.10.08 21:46 조회수
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절기 한로인 오늘(8일) 아침 공기는 쌀쌀했지만, 낮에는 다소 더워서 옷차림하기 힘드셨죠.

한글날인 내일도 맑은 날씨가 이어지는 가운데, 일교차가 매우 커서 나들이 옷차림 잘해주셔야겠습니다.

모레부터는 비 소식이 있습니다.

남부 지방을 중심으로 오겠는데요.

고기압이 점차 동쪽으로 이동하면서 그 가장자리를 따라 남쪽에 덥고 습한 공기가 유입되겠습니다.

그 때문에 제주와 남부 지방을 중심으로 모레부터 비가 오겠는데요.

모레 오전에 경남을 시작으로 오후부터 밤사이에는 그 밖의 남부 지방으로 확대되겠고, 토요일 예상되는 비의 양은 5~20mm 정도입니다.

한글날 연휴 아침 기온은 조금씩 더 오르겠습니다.

평년 기온을 2~3도가량 웃돌 텐데요.

다만 일교차는 여전히 10도 이상으로 크게 벌어지겠습니다.

내일 맑은 가운데 아침까지는 내륙에 안개가 다소 끼겠습니다.

또 내륙과 강원 영동 지역은 대기도 건조해서 야외 활동하실 때 불씨 관리 잘해주셔야겠습니다.

아침 기온은 서울이 13도 등으로 오늘과 비슷하거나 조금 높겠고요, 낮 기온 서울이 25도, 대구와 광주 27도까지 크게 오르겠습니다.

한글날 연휴 일요일에는 강원 남부와 충청권까지 비가 확대되겠고요, 연휴가 끝나고 다음 주 초반 전국에 비가 내리겠습니다.

비가 그치고 나면 날이 다시 쌀쌀해질 전망입니다.

(남유진 기상캐스터)
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