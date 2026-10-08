김여정, 뜬금없이 "의료 지원도 광대극"…담화 낸 속내?

<앵커>



북한 김여정 노동당 부장이 우리 정부를 향해 "또 다른 광대극을 연출하고 나섰다"고 주장했습니다. 통일부가 추진해 온 '대북 의료 지원' 사업을 거론하고 나선 겁니다.



갑자기 이 이야길 꺼내든 이유가 뭔지, 김아영 기자가 짚어봤습니다.



<기자>



서부전선 DMZ 지뢰 폭발 사건을 '서울의 자작극'으로 규정한 북한 김여정 노동당 부장, 어제(7일) 통일부 국정감사장에서 나온 정동영 통일부 장관의 이 발언을 인용하더니,



[정동영/통일부 장관 (어제, 통일부 국정감사) : 지뢰 공격이라고 말씀하셨는데요. 아직은 그렇게 지뢰 공격으로 특정할 수 없다.]



한국 내부에선 지금 사고냐 도발이냐 '개싸움'이 벌어지고 있다고 비꼬았습니다.



그러더니 화제를 돌렸습니다.



지뢰 폭발 사건 이전부터 정부가 추진해 온 '대북 의료 지원' 사업을 거론하곤 서울의 '광대극 제2부'가 시작됐다고 주장한 겁니다.



통일부는 김정은표 역점 사업의 일환으로 세워진 평양 강동군병원에 의료장비 166종, 93억 원 상당을 지원할 가능성을 대비해 지난 5월 유엔 제재 면제 승인을 받아뒀습니다.



그런데 이걸 갑자기 저격한 겁니다.



침묵해도 되는 사안에 김여정이 등판까지 한 건 통일부 국정감사를 계기로 공개된 제재 면제 신청서 내용 때문으로 보입니다.



김여정은 신청서에 쓰인 '보건 상황 악화', '취약계층' 등의 표현을 콕 집어 거론하곤 이 사업은 자신들에 대한 도발이고 변종된 정치적 도발이라고 규정했습니다.



관계를 되돌리고 싶다면 상대 감정을 의식하라며 훈계를 하기도 했습니다.



북한이 성과로 부각하려는 시설에 한국이 의료장비를 지원하겠다고 나서고 의료 상황이 취약하다고 한 내용까지 공개되자 불쾌감을 드러낸 거란 분석입니다.



[양무진/북한대학원대학교 석좌 교수 : 너무 대놓고 자존심을 상하게 하고 그런 (상황에 대한) 어려움 불편함이 내포된 거 아니겠느냐. 관계 복원하려면 자존심 건드리지 말고.]



지뢰 폭발 사건의 여파가 이어지는 국면에서 대북 지원 문제를 제기해 이슈를 분산하겠다는 계산이 깔렸을 가능성도 있습니다.



김여정은 다만, 한국과 마주설 일은 영원히 없을 거라고 강조해 남북 대화 국면으로의 전환 가능성에 대해선 또다시 선을 그었습니다.



(영상편집 : 이승진)