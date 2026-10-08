일본 이혼 부부 4쌍 중 1쌍은 '황혼 이혼'…"성격 차이"가 가장 많아

일본에서 전체 이혼 건수는 감소하고 있지만 중장년이 돼서 이혼하는 이른바 '황혼 이혼'이 전체 이혼에서 차지하는 비중은 역대 최고를 기록한 것으로 나타났습니다.



마이니치신문은 8일 후생노동성의 '인구동태통계'를 인용해 작년 '숙년 이혼'이 전체 이혼 건수에서 차지하는 비중이 24.2%로 집계됐다며 이같이 보도했습니다.



'숙년 이혼'은 동거한 지 20년 이상 된 부부의 이혼으로, 한국의 '황혼 이혼'과 비슷한 개념입니다.



한국 통계청은 60세 이상의 이혼을 '황혼 이혼'으로 정의합니다.



작년 일본 전체의 이혼은 17만 9천73쌍으로 전년 18만 5천904쌍에서 6천831쌍 감소했는데, 숙년 이혼이 전체 이혼에서 차지하는 비율은 24.2%로 전년보다 0.4%포인트 증가했습니다.



숙년 이혼이 전체에서 차지하는 비중은 2019년 처음 20%를 넘어선 이후 계속 증가하고 있습니다.



숙년 이혼의 상당수는 아내의 요구에 따른 것으로 추정됩니다.



사법통계연보에 따르면 작년 법원이 관여한 이혼 사건의 26.4%는 혼인한 지 20년 이상 된 부부가 제기한 것이었습니다.



아내가 신청한 경우가 남편이 신청한 경우의 2배 수준으로 많았는데, 이혼 동기로는 남녀 모두 '성격이 맞지 않다'는 것이 최다였습니다.



아내의 경우 '생활비를 주지 않는다', '폭력을 행사한다'는 이유가 뒤를 이었고, 남편은 '정신적으로 학대한다', '이성 관계'라는 사유가 그다음이었습니다.



숙년 이혼의 비중이 증가한 이유로는 소셜미디어(SNS)의 보급과 가치관 변화가 꼽힙니다.



마이니치는 "SNS의 보급으로 이혼 정보를 얻거나 자신의 상황을 타인과 비교하는 일이 쉬워졌다"며 "남녀의 성별 역할 분업 의식과 이혼을 부끄러워하는 가치관이 약해진 것도 숙년 이혼 비율 증가에 영향을 미쳤다"고 분석했습니다.



그러면서 "부부간 가정폭력에 대한 사회의 문제의식이 높아진 것도 숙년 이혼이 늘어난 계기가 된 것으로 보인다"고 설명했습니다.



(사진=게티이미지)