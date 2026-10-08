트럼프, 반대 시위로 연설 여러 번 중단…"이란이 공격하게 놔두면?"

▲ 텍사스주 샌안토니오에서 열린 중간선거 유세에서 손을 흔들고 있는 트럼프 미 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령이 '미 주요 도시가 이란의 공격을 받도록 내버려 둬보라'는 논란성 발언을 반복했습니다.트럼프 대통령은 7일(현지시간) 텍사스주 샌안토니오에서 열린 중간선거 유세에서 "이란이 결코 핵무기를 보유하지 못하도록 확실히 하고 있다"며 "내가 다른 날에도 말했다. 그들(이란)이 샌디에이고나 로스앤젤레스(LA)를 미사일로 때리도록 내버려 둔다고 생각해보라"고 말했습니다.이어 "그들이 공격하게 내버려 둬보라. 끔찍한 광경을 보고 싶나"라며 "그들이 샌디에이고를 공격하게 놔둬 보라. LA를 공격하게 놔둬 보라. 그러면 나쁜 일들이 벌어지는 것을 보게 될 것"이라고 말했습니다.트럼프 대통령은 "나라가 걷잡을 수 없이 추락하는 모습을 보고 싶나"라며 "우리는 그런 일이 일어나도록 내버려 두지 않을 것이다. 우리는 우리의 도시를 보호한다. 우리의 나라를 보호한다"고 강조했습니다.LA와 샌디에이고는 태평양 연안 캘리포니아주의 인구 기준 1·2대 도시입니다.캘리포니아는 민주당 지지세가 강한 지역이기도 합니다.트럼프 대통령의 발언은 이란 전쟁이 정당하고 불가피했으며, 전쟁을 벌이지 않았을 경우 LA와 샌디에이고 같은 미 주요 도시가 이란 핵미사일의 공격을 받았을 수 있다고 주장하는 취지로 읽힙니다.이틀 전인 지난 5일 네브래스카주 유세에서도 트럼프 대통령은 "그들은 도시 하나를 파괴할 수도 있다. 그들이 LA를 파괴하게 놔두라. 샌디에이고를 파괴하게 두라"고 발언했습니다.트럼프 대통령은 이란 전쟁에 따른 유가 상승이 "세계를 안전하게, 우리나라를 안전하게 지키기 위해 치러야 할 작은 대가"라며 이같이 말했지만, 해당 지역과 민주당을 중심으로 '이란이 LA와 샌디에이고를 파괴해도 어쩔 수 없다는 것이냐'는 비판이 제기됐습니다.특히 두 도시가 위치한 캘리포니아 정치권에서는 "트럼프 대통령이 정신질환을 앓고 있다", "트럼프 대통령의 직무를 정지해야 한다"는 등 격한 반응이 나왔습니다.그러나 백악관은 "트럼프 대통령은 이란의 핵 보유를 저지하지 않았더라면 미국 도시들이 위협받았을 것이라는 점을 명백히 밝힌 것"이라고 반박했습니다.트럼프 대통령의 이날 유세는 켄 팩스턴 공화당 텍사스주 상원의원 후보를 지원하기 위해 이뤄졌습니다.하지만 트럼프 대통령의 연설은 시위대의 방해로 여러 차례 중단됐고, 약 12명이 경찰에 의해 퇴장당했다고 AP 통신은 전했습니다.트럼프 대통령은 해당 시위대를 향해 "돈을 받고 고용됐다"며 "이제 엄마한테 돌아가고 있다. 저 친구는 모르는 게 하나 있는데, 자기 엄마가 트럼프한테 투표했다는 사실"이라고 조롱했습니다.트럼프 대통령을 향해 야유를 한 일부 참가자는 미국의 강력한 제재를 받고 있는 쿠바를 언급하는 것으로 보이는 "SOS(조난신호) 쿠바"라고 적힌 셔츠를 입고 있었다고 AFP 통신은 전했습니다.텍사스는 전통적인 공화당 강세 지역으로 꼽힙니다.트럼프 대통령은 2024년 대선 당시 텍사스에서 약 14%포인트 차이로 승리했습니다.하지만 11월 중간선거가 한 달도 남지 않은 상황에서 트럼프 대통령의 낮은 지지율로 인해 공화당은 텍사스에서도 고전을 면치 못하고 있습니다.트럼프 대통령의 지지세가 약해졌음을 보여주듯 공화당 소속인 그레그 애벗 텍사스 주지사는 '다른 일정'을 이유로 이날 유세에 불참했습니다.트럼프 대통령은 이날 유세의 상당 부분을 팩스턴 후보를 치켜세우는 데 할애했고, 팩스턴 후보 역시 "와주셔서 정말 감사하다"며 감사를 표했습니다.트럼프 대통령은 이 자리에서 과거 '약물 추문'에 시달렸던 미국프로야구 메이저리그(MLB)의 전설적인 투수인 로저 클레먼스(64)를 응원하는 목소리도 냈습니다.트럼프 대통령은 클레먼스를 무대에 불러낸 뒤 그에게 '대통령 자유 훈장'을 수여하겠다며 "명예의 전당보다 한 단계 높은 영예"라고 말했습니다.클레먼스는 MLB 최다인 7번의 사이영상을 수상했지만, '약물 추문'으로 인해 명예의 전당 기자단 투표에서는 철저히 외면당했습니다.(사진=AP, 연합뉴) (사진=게티이미지코리아)