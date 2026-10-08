"살려주세요" 쇠창살 밖 SOS 쪽지…4명 잇따라 숨졌다

올해에만 입원 환자 4명이 사망한 인천의 정신병원에서 지난해 한 환자가 창밖으로 "살려달라"는 내용의 쪽지를 던지며 구조를 요청했던 것으로 드러났습니다.



국회 보건복지위원회 소속 허종식 민주당 의원실에 따르면 지난해 겨울 인천 미추홀구 원병원에서 한 입원 환자가 쇠창살이 설치된 창밖으로 구조를 요청하는 쪽지를 날렸습니다.



해당 병원은 143개 병상에 환자 108명이 입원한 정신의료기관으로, 창문은 모두 쇠창살로 막혀 있고, 외부인은 건물 아래 통로로만 드나들 수 있게 되어있습니다.



이 병원에선 올해 1월부터 지난 6월까지 입원 환자 4명이 심정지 또는 호흡 정지 상태로 발견된 뒤 당일 또는 사흘 뒤 숨진 걸로 드러났습니다.



당시 병동에는 의료진이 상주하지 않았고, 환자 관찰도 제대로 이뤄지지 않은 것으로 전해졌습니다.



병원 측은 매일 밤 10시부터 다음 날 오전 7시까지 의료진이 없는 상태에서 간호조무사와 보호사에게 환자 격리와 강박을 지시했고, 환자들의 통신 자유를 제한했습니다.



자폐성 장애가 있는 환자가 다른 환자의 커피를 훔친다는 이유로 잠금장치가 설치된 병실에 200일간 격리되는 일도 있었던 것으로 알려졌습니다.



그러나 관할 미추홀구보건소가 지난 2024년부터 올해까지 이 병원에 내린 행정조치는 시정명령 4건에 그쳤습니다.



이와 관련해 국가인권위원회에 진정이 접수됐고, 인천경찰청도 사망한 환자 1명의 유가족에게 고발장을 접수받아 그제(6일) 원병원을 압수수색했습니다.



복지부는 다음 주 인천시, 미추홀구보건소와 함께 병원에 대한 합동 현장점검에 나설 예정입니다.



허 의원은 "스스로 목소리를 내기 어려운 환자들이 인권 사각지대에 놓이지 않도록 전국 정신의료기관의 입원 실태를 면밀히 점검해야 한다"고 말했습니다.



(취재 : 박세원, 영상편집 : 이의선, 디자인 : 이수민, 제작 : 디지털뉴스부)