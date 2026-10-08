[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 박용진 규제합리화위원회 부위원장, 김성태 전 국민의힘 원내대표, 양만희 SBS 논설위원
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● 이 대통령 SNS 글 폭증
박용진 / 규제합리화위원회 부위원장
"이 대통령 SNS 증폭 걱정? 시선의 차이일 뿐"
"SNS 소통은 '뉴노멀'…다양한 방식으로 소통·홍보 좋은 일"
양만희 / SBS 논설위원
"이 대통령 '좌아하게' 발언…모두의 대통령이 아닌가"
"이 대통령, 절박할수록 의연하게 여유 가져야"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담] 이 대통령, 최근 한 달 새 X 132건 게시…박용진 "뉴노멀…참모 도움받아 실수 줄여야"
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