[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 박용진 규제합리화위원회 부위원장, 김성태 전 국민의힘 원내대표, 양만희 SBS 논설위원
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● 민주, 한동훈 의혹 공세 ~ ● "한동훈 잡겠다" "한심해"
박용진 / 규제합리화위원회 부위원장
"한동훈, 공세 할수록 커져…민주당 힘 조절 필요"
"기소계획서 유출, 의정활동과 관계 없어"
김성태 / 전 국민의힘 원내대표
"민주당, 한동훈 때리기 중단해야"
"정봉주, 한동훈 공세로 차기 총선 공천 노리는 듯"
양만희 / SBS 논설위원
"김민석 뜻 아니라면 '팀 정봉주' 정리해야 바람직"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담] 민주, 법사위서 한동훈 파상공세…박용진 "힘 조절 잘해야…때릴수록 커질 것"
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