[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 박용진 규제합리화위원회 부위원장, 김성태 전 국민의힘 원내대표, 양만희 SBS 논설위원
--------------------------------------------
● '이화영 가석방 요구' 논란
박용진 / 규제합리화위원회 부위원장
"이화영 '가석방 요구' 공개는 변호인의 판단 미스"
"대통령에도 여당에도 법무부에도 부담…좋지 않은 선택"
"가석방해주기 부담스러운 상황으로 가고 있어"
김성태 / 전 국민의힘 원내대표
"송영길, 대통령 정무특보…구치소 이화영 달래러 간 듯"
"이화영, 이 대통령에 '가만히 안 있겠다' 엄포 놓은 것"
"가석방 요구 법치주의 원칙 흔들어…국정 운영 어렵게 해"
양만희 / SBS 논설위원
"이화영 가석방 요구, 본인 의사인지 아닌지 변수"
"발언 공론화되면서 가석방해주기 더 어려워진 듯"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담] 이화영 측 가석방 요구 논란…박용진 "변호인 판단 미스" 김성태 "이 대통령 향한 엄포"
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글