[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 천정희 서울대 수리과학부 교수, 우상욱 SBS 논설위원
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● 금융권 'AI 해킹' 사태
천정희 / 서울대 수리과학부 교수
"AI 탐지 도구가 범죄에 악용…AI 양면성 주의해야"
"AI 수비는 공격자 분석해서 만들기 때문에 한계"
"'AI 해킹' 시간 늦출 수 있지만 완벽히 막기 어려워"
"암호화·키 관리·인증 등 기본 충실한 설계가 중요"
우상욱 / SBS 논설위원
"해커 '업무 편의용' 간편 조회 시스템 악용"
"AI만으로는 방어 안 돼…암호화 발전 중요"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[사이다] "화이트 해커였던 탐지 도구가 범죄에 악용"…'AI 해킹' 완벽 방어 가능할까?
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