이억원 "해킹 대응 기본적 부분도 미흡…AI로 막아야"

▲ 이억원 금융위원장이 8일 국회 정무위원회에서 열린 금융위원회 등에 대한 국정감사에서 위원들의 질의에 답하고 있다.

이억원 금융위원장은 8일 최근 금융권 인공지능(AI) 에이전트 해킹 사고와 관련해 "우리의 대응방식이 아주 기본적인 부분도 굉장히 미흡하다"고 지적했습니다.이 위원장은 이날 오전 금융위 등을 대상으로 한 국회 정무위원회 국정감사에서 사회민주당 한창민 의원의 관련 질의에 이같이 답하며 "이런 부분은 저희가 철저하게 더 점검하고 바꿔 나가야 할 것 같다"고 말했습니다.이어 "AI(로 인한 공격)를 막으려면 결국 AI를 쓸 수밖에 없다"고 재차 강조하고 "망 분리 규제라는 부분을 어떻게 바꿔나가야 할지, 저희가 여러 단계적이고 효과적인 방법을 살펴보는 중"이라고 밝혔습니다.한편, 고강도 대출규제를 포함한 부동산 정책에도 서울 아파트 가격 상승세가 이어지는 상황을 국민의힘 신동욱 의원이 지적하자 "저희가 그것을 안 했으면 아마 더 심하지(않을까 생각한다)"고 말했습니다.주택담보대출 최대한도 6억 원으로 제한한 강력 대출 규제에 관해서도 "그 당시에는 강남 쪽 고가주택이 (전체 집값 상승을) 견인하는 상황이었기 때문에, 그 대책이 효과를 봤다고 대부분 평가를 하고 있다"고 전했습니다.신 의원이 이재명 대통령의 '평탄화' 발언을 언급하며 "이 논리에 따르면 평탄화 작업으로 (집값이) 계속 올라가면 대책과 성과가 반대로 나타나는 것 아니냐"고 지적하자, 이 위원장은 "그래서 저희가 공급해 주력하고 있다. 빨리 공급을 많이 확대해 시장을 안정화할 것"이라고 말했습니다.앞서 이 대통령은 지난달 기자회견에서 최근 강남 집값이 내려오고 강남 외 지역의 집값이 오르는 현상을 설명하는 과정에서 "일종의 평탄화 작업이 진행되는 것 같다"고 밝혔습니다.이를 두고 일각에서 '강남이 아닌 곳의 집값이 오른 것이 바람직한 일처럼 말한 것 아니냐'는 비판이 일자, 청와대는 가격 변동 추이에 관한 설명이라고 해명했습니다.(사진=연합뉴스)