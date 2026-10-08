뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[머그 인사이트] 경윳값 고공행진에 다급해진 트럼프, 유세 도중 갑자기 보좌관을 부르더니...

작성 2026.10.08 18:01 조회수
PIP 닫기
현지시간 10월 5일, 네브래스카주 유세 현장에서 트럼프 대통령이 보좌관을 부릅니다.

이후 건네받은 문서에 서명을 하는데요.

문서에는 '적색 경유'를 일반 도로에서도 한시적으로 사용할 수 있도록 허용한다는 내용​이 담겼습니다.

미국에서 '적색 경유'는 주로 농기계와 건설 장비 등에 사용되는데요.

유류세가 면제돼 일반 경유보다 저렴합니다.

중간선거를 앞두고 경유 가격이 계속 오르자 트럼프 대통령이 '적색 경유' 카드를 꺼내든 겁니다.

최근 국정 지지율이 32%까지 떨어진 상황에서 과연 트럼프 대통령은 기름값을 잡고 민심까지 잡을 수 있을까요?

(구성 : 이미선, 편집 : 윤예란, 디자인 : 조승현, 내레이션 : 조기호, 도움 : 김채현, 제작 : 지식콘텐츠IP팀)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
스포츠머그 구독하기

오늘의 숏뉴스

오늘의 숏뉴스더 보기
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김용태
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지