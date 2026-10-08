김지용 중수청장 후보 "수사의 정치화 청산…인재 적극 영입"

▲ 김지용 중대범죄수사청장 후보자가 8일 인사청문회 준비 사무실이 마련된 정부서울청사 창성동 별관에서 현안과 관련한 입장을 밝히고 있다.

김지용 중대범죄수사청(중수청) 초대 청장 후보자가 과거 정치적 수사로 인해 검찰청이 폐지에 이르게 됐다며 정치적 중립성과 수사 독립성을 지키겠다고 밝혔습니다.김 후보자는 오늘(8일) 오후 중수청장 후보자 인사청문회 준비단 사무실이 있는 정부서울청사 창성동 별관 입구에서 기자들을 만나 중수청을 어떻게 이끌어 갈지 입장을 설명했습니다.김 후보자는 "우선 수사의 정치화를 청산하겠다"며, "과거 검찰에서 정치적 목적으로 '표적 수사', '먼지털이식 수사'를 자행해 수많은 폐단이 발생했고, 급기야 검찰의 폐지에 이르게 된 작금의 상황을 뼈저리게 통감하고 있다"고 말했습니다.이어 "향후 중수청은 정치적 중립성, 수사의 독립성을 굳게 지키고, 여야를 막론하고 법과 원칙에 따라 엄정하고 공정한 수사를 진행해 국민의 신뢰를 받는 전문 수사기관으로서의 위상을 확립하겠다"고 했습니다.김 후보자는 "나아가 내란 범죄를 척결하고 국가 기강을 흔드는 행위에 대해서도 좌시하지 않고 엄격히 바로잡아 기강을 확립하겠다"며 "부패·금융·화이트컬러 범죄 등에 대해서도 네 편 내 편 없이 공정하게 수사해 엄단하겠다"고 강조했습니다.아울러 "중수청의 조기 안착을 위해 취임 즉시 전담팀을 구성해 인력, 시설, 시스템을 정비하고, 검찰 출신뿐 아니라 경찰, 변호사, 회계사, 각 분야 전문가 등 다양한 전문성을 갖춘 인재들을 적극 영입하겠다"고 말했습니다.김 후보자는 또, "중수청을 통해 수사 기소 분리라는 형사사법 개혁의 원칙이 충실하게 구현되고 사회적 약자와 범죄 피해자 보호에도 한치의 공백이 없도록 최선을 다하겠다"고 덧붙였습니다.김 후보자에 대한 국회의 인사청문회는 오는 14일로 예정돼 있습니다.(사진=연합뉴스)