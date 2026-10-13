"탈출은 포기했습니다"…직장인들이 이직 대신 '투자'에 목매는 이유 [스프]

⚡ 스프 핵심요약



이직 검색 감소와 옵션 축소: 2021년 이후 이직·퇴직 검색량이 줄고 있으며, 벤처캐피털(VC) 투자가 AI·로보틱스로 쏠림에 따라 스타트업 이직 등 위험을 감수한 선택지가 대폭 축소되어 직장인들이 몸을 사리는 경향이 뚜렷해졌습니다.



직장 외 자산 형성 검색 급증: 노동 소득만으로는 부를 형성하거나 고용을 유지하기 어렵다는 두려움으로 인해 부동산, 주식, 코인 관련 검색량이 전년 대비 최대 320%까지 폭증했습니다.



불확실성 시대의 생존 전략: 과거 인터넷·모바일 전환기보다 불확실성이 극심해진 현 AI 시대에는 개인적 관계망을 넘어 현장 재직자 및 다양한 사람들과의 적극적인 '정보 수집과 네트워킹'이 리스크를 줄이는 핵심 요소로 부각되고 있습니다.

"있던 데 잘 붙어 있자" 몸 사리는 직장인들

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'이직' 알아보는 대신 급증한 것은..

"이 '쓰나미'는 진짭니다..살아남기 위해 필요한 건"

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2021년부터 이직이나 퇴직과 관련된 검색 키워드의 수가 지속적으로 줄고 있습니다.미국과 한국에서 공통적으로 나타나는 현상 중 하나는, 테크 대기업을 나와서 이직하려고 할 때 다른 테크 대기업으로 가는 것도 좋은 선택지지만 빠른 속도로 성장하는 스타트업에 조인하는 것 역시 어느 정도의 리스크를 감당하고 미래에 더 큰 이익을 얻기 위한 옵션이 많이 있었습니다.그런 옵션들이 존재할 수 있었던 이유가 다양한 서비스에 다양하게 투자하는 투자자들이 많았기 때문인데, 최근에 벤처캐피탈 등의 투자 기관들이 AI나 로보틱스 위주로만 투자하고 그 외에는 투자하지 않는 트렌드가 뚜렷해지고 있어요. 한국도 마찬가지고 미국도 마찬가지고. 그러다 보니까 퇴직자가 갈 수 있는 옵션이 줄어든 거죠. 그런 부분들도 이직을 덜 하게 되는 이유 같습니다.올해 직장인들이 자주 검색하는 키워드 탑 10 안에 부동산, 주식, 코인 같은 키워드들이 등장했는데, 이 키워드들의 검색량이 작년 대비 적게는 15%, 많게는 320%까지 성장했어요. 직장생활만으로는 부를 이룰 수 없다, 혹은 직장생활 자체를 지속할 수 없을지도 모른다는 두려움이 이런 현상들을 만들어낸 것 같고요.불확실성이 너무 큰 시대 같아요. 저는 인터넷을 처음 시작했던 시기도 겪어봤고 모바일로 패러다임이 시프트 됐던 시기도 겪어봤는데 그 어느 때보다도 훨씬 더 불확실성이 큰 시기라고 느껴지거든요. 그때 당시에는 앞으로 산업이 어떤 식으로 발전할 거라는 논리적인 예측들이 존재했었고 그 예측들 중에 하나로 발전을 해 왔거든요. 그런데 지금 AI 시대에는 그런 예측 자체가 의미가 없거나 아무도 정답을 말할 수 없는 혼란스러운 시기에 살고 있는 것 같아요.이럴 때일수록 제일 중요한 거는 정보인 것 같아요. 지금 내가 고민하는 선택을 경험하고 있는 사람들, 내가 원하는 회사에 재직 중인 사람들, 내가 가고 싶었던 길을 가는 '현장'에 있는 사람들의 목소리를 잘 듣고 그걸 바탕으로 좀 더 진지한 고민을 해야만 미래에 대한 불확실성을 줄이고 리스크를 최소화할 수 있는 것 같거든요.네, 그렇죠. 내가 가고 싶었던 길을 간 사람한테 물어보는 게 중요하다고 말씀을 드렸는데, 예전에는 과 선배나 아는 형들한테 물어보면 됐을 거예요. 지금 워낙 다양한 케이스들이 많이 존재하기 때문에 훨씬 더 다양한 사람들의 목소리를 듣는 것이 중요한데, 대학생이나 대학원생 입장에서는 사실 그렇게 많은 네트워크를 갖고 있기는 쉽지 않거든요.그런 이유 때문에 블라인드 안에 대학생들을 데리고 와서 대화의 장을 제공해 준 것이기도 한데요. 앞으로 그런 서비스뿐 아니라 기존에 본인이 개인적으로 갖고 있던 네트워크를 벗어나서 더 큰 네트워크에 다양하게 정보를 수집하는 활동들이 필요한 것 같습니다.