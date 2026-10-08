후티, 사우디 공항 추가 미사일 공격 주장…"사우디 전 영공 표적"

▲ 예멘의 친이란 반군 후티 (자료화면)
예멘 후티 반군이 현지시간 현지시간 8일 사우디아라비아 수도 리야드의 킹칼리드 국제공항을 탄도미사일로 추가 타격했다고 주장했습니다.
반군 측 주장대로라면 이들은 지난 6∼7일 사우디 공항을 타격해 수십 명의 사상자를 낸 데 이어, 또다시 공항을 겨냥한 공격을 한 셈이 됩니다.
후티 반군은 이어 이슬람 성지 메카와 메디나를 제외한 사우디 영공 전체가 군사작전 대상이 될 수 있다고 경고했다고 로이터통신이 전했습니다.
앞서 사우디 민항 당국은 지난 6∼7일 리야드 킹칼리드 국제공항과 아브하 국제공항이 공격받아 총 3명이 숨지고 36명이 다쳤다고 밝혔습니다.
항공청은 공격 주체나 구체적인 공격 형태는 언급하지 않았으나, 후티 반군 측 야히야 사리 대변인은 반군이 킹칼리드 국제공항을 향해 탄도미사일과 드론을 발사했다고 주장했습니다.
후티 반군은 지난 5일에도 킹칼리드 국제공항과 서부 해안도시 라빅의 아람코 정유시설, 남서부 아브하 공항과 인근 하마스 무샤이트 공군기지, 아시르·나지르·자잔 지역의 군 시설을 공격했다고 주장한 바 있습니다.
예멘 정부군과 사우디 주도 연합군이 지난 4일 후티가 장악한 영토를 탈환하기 위해 '예멘의 새벽' 작전을 선언하고 대규모 공세에 나서자 후티 역시 거센 반격을 이어가는 모습입니다.
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