후티, 사우디 공항 추가 미사일 공격 주장…"사우디 전 영공 표적"

▲ 예멘의 친이란 반군 후티 (자료화면)

예멘 후티 반군이 현지시간 현지시간 8일 사우디아라비아 수도 리야드의 킹칼리드 국제공항을 탄도미사일로 추가 타격했다고 주장했습니다.반군 측 주장대로라면 이들은 지난 6∼7일 사우디 공항을 타격해 수십 명의 사상자를 낸 데 이어, 또다시 공항을 겨냥한 공격을 한 셈이 됩니다.후티 반군은 이어 이슬람 성지 메카와 메디나를 제외한 사우디 영공 전체가 군사작전 대상이 될 수 있다고 경고했다고 로이터통신이 전했습니다.앞서 사우디 민항 당국은 지난 6∼7일 리야드 킹칼리드 국제공항과 아브하 국제공항이 공격받아 총 3명이 숨지고 36명이 다쳤다고 밝혔습니다.항공청은 공격 주체나 구체적인 공격 형태는 언급하지 않았으나, 후티 반군 측 야히야 사리 대변인은 반군이 킹칼리드 국제공항을 향해 탄도미사일과 드론을 발사했다고 주장했습니다.후티 반군은 지난 5일에도 킹칼리드 국제공항과 서부 해안도시 라빅의 아람코 정유시설, 남서부 아브하 공항과 인근 하마스 무샤이트 공군기지, 아시르·나지르·자잔 지역의 군 시설을 공격했다고 주장한 바 있습니다.예멘 정부군과 사우디 주도 연합군이 지난 4일 후티가 장악한 영토를 탈환하기 위해 '예멘의 새벽' 작전을 선언하고 대규모 공세에 나서자 후티 역시 거센 반격을 이어가는 모습입니다.