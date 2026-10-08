이라크산 원유, 시리아 육로 수송 이달 내 시작 전망…호르무즈 우회

▲ 이라크에서 시리아로 향하는 유조차 행렬

이라크가 트럭으로 원유를 시리아를 거쳐 수출하는 방식이 이르면 이달 중순 시작될 전망이라고 블룸버그 통신이 현지시간 7일 보도했습니다.호르무즈 해협을 우회하는 수송 경로입니다.국영 시리아석유공사(SPC) 유세프 키블라위 최고경영자(CEO)는 이날 블룸버그와 인터뷰에서 이라크 정부가 기존 연료유 수송에 더해 원유 수출도 도와달라고 요청했다고 밝혔습니다.그는 "양국 정부 간 합의가 거의 마무리돼 이라크 원유의 트럭 수출이 가능한 한 빨리 시작될 것"이라며 "10월 중순까지는 원유를 실은 첫 트럭 행렬이 시리아에 도착하길 바란다"고 말했습니다.이라크는 현재 하루 약 1천 대의 트럭으로 연료유를 시리아 지중해 항구 바니야스로 실어 나른 뒤 유조선에 선적해 수출하고 있습니다.트럭 1대가 약 220배럴을 운반합니다.키블라위 CEO는 원유 수송 트럭도 하루 1천 대 이상이 될 것이라며 바니야스에 이라크 원유용 저장탱크를 마련할 계획이라고 덧붙였습니다.다만 트럭 수송 물량은 지난달 하루 평균 약 270만 배럴에 달한 이라크 전체 원유 수출에서 작은 비중을 차지할 것으로 블룸버그는 내다봤습니다.이라크는 지난 2월 말 이란 전쟁 발발 이후 원유 수출에 큰 타격을 입고 재정난에 시달리고 있습니다.이라크는 시리아 외에 요르단을 거쳐서도 트럭으로 연료유를 보내고 있으며, 튀르키예와는 북부 송유관을 통해 지중해 제이한항으로 하루 최소 75만 배럴을 수송하기로 합의했습니다.시리아와 이라크는 지난여름 2003년 이후 사실상 가동이 멈춘 800㎞의 키르쿠크-바니야스 송유관을 복구하는 방안도 논의했으며 내년 1분기에 공사를 시작할 것으로 보입니다.이 방안 역시 이란의 호르무즈 영향력을 줄일 수 있는 방안으로 꼽힙니다.(사진=AP, 연합뉴스)