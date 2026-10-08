하이브, 내년 3월 인도서 '위버스콘 페스티벌'…첫 해외 개최

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▲ 위버스콘 페스티벌 인디아(위콘페 인디아)

하이브의 대규모 음악 축제인 '위버스콘 페스티벌'(위콘페)이 내년 3월 27∼28일 인도 뉴델리에서 열립니다.2023년 처음 시작된 이 행사가 해외에서 열리는 것은 처음입니다.하이브는 "'위콘페 인디아'는 K팝과 인도 음악은 물론, 양국의 팬 문화가 한자리에서 만나는 축제"라며 "세계를 누비는 정상급 K팝 가수와 인도 현지 가수가 이틀간 무대를 채울 것"이라고 소개했습니다.공연 외에도 팬 참여 이벤트와 K팝 문화 체험 프로그램이 마련됩니다.하이브는 지난해 인도 법인 설립 이후 현지 23개 도시에서 오디션을 열고 팬 체험 행사를 여는 등 현지 팬 교류에 힘을 쏟아왔습니다.하이브는 "'위콘페 인디아'는 현지 문화와 K팝 문화의 융합과 시너지를 도모하는 '멀티 홈, 멀티 장르' 전략이 실현되는 장이자 K팝과 아티스트를 지지해 준 인도 팬들을 위한 축제가 될 것"이라며 "하이브의 글로벌 엔터테인먼트 생태계를 더욱 풍요롭게 확장하는 축제로 만들겠다"고 전했습니다.'위콘페 인디아'의 출연진 명단은 이달 중 공개됩니다.(사진=하이브 제공, 연합뉴스)