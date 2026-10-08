[12뉴스] 오늘의 주요뉴스

1. 삼성전자가 올해 3분기 영업이익 107조 4천억 원을 기록해 분기 영업익 100조 원 시대를 열었습니다. 애플이나 엔비디아 같은 글로벌 빅테크들도 넘지 못한 기록입니다.



2. 정부가 상속 농지와 고령농 보유 농지 등 5가지 유형을 농지 전수 조사 처분에서 제외하기로 했습니다. 정부는 투기가 아닌 일반적 사안은 농지법상 처분 절차를 진행하지 않는 방향으로 특별조치법 제정을 추진할 방침입니다.



3. 오늘(8일) 국회 법사위의 법무부 국정감사는 검찰 폐지와 이재명 대통령의 공소 취소 논란을 두고도 여야의 격돌이 예상됩니다. 그런데 감사 시작도 전에 야당 소속 위원에 대한 위원장의 발언권 정지 문제로 공방이 벌어지기도 했습니다.



4. 예멘의 친이란 반군 후티가 사우디아라비아 리야드 공항과 아브라 공항을 잇따라 공습해 3명이 숨지고 수십 명이 다쳤습니다. 우크라이나에서도 러시아의 대규모 공습으로 최소 25명의 민간인이 숨졌습니다.