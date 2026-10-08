벼랑 끝 경기도 추경…도의회 '400억' vs 집행부 '89억' 팽팽

▲ 경기도청·도의회

경기도 추가경정예산안 처리가 장기화하는 가운데 도의회 양당 교섭단체가 잇달아 현장정책회의를 열어 민생예산 사수를 결의하고 보육 지원 사업비의 추가 증액을 경기도에 제안했습니다.경기도는 산후조리비 등 4개 사업 외에는 증액이 불가하다는 입장을 고수해 추경안 협상은 한글날 연휴에도 이어질 전망입니다.8일 도의회에 따르면 더불어민주당은 지난 6~7일 양평 블룸비스타에서 현장정책회의를 열고 민생예산 복원을 결의했습니다.안광률 대표의원은 "도의회의 추경예산 요구는 증액이 아닌 민생에 꼭 필요한 예산의 복원"이라며 "민생예산 복원을 위해 의원님들과 함께 끝까지 노력하겠다"고 말했습니다.국민의힘도 6~7일 의정부와 포천 등 경기북부 지역을 찾아 현장정책회의를 열고 민생예산 다수를 삭감한 데 대해 비판을 이어갔습니다.방성환 대표의원은 "의원 전원이 각자의 전문성을 최대한 발휘해 실질적인 예산 확보와 정책을 제안함으로써 도민의 삶에 체감되는 변화를 반드시 만들어내겠다"고 했습니다.이런 가운데 도의회 예산결산특별위원회 소위원회는 7일 보육 지원 사업비 27억 원 추가 증액도 경기도에 제안했습니다.이는 어린이집 운영 지원, 영아 표준보육과정 프로그램 지원, 보육교사 처우개선 등 4개 사업과 관련된 10~12월 3개월 치 사업비입니다.경기도어린이집연합회는 해당 예산의 복원을 요구하며 이틀째 도청 앞 시위를 벌였습니다.보육 지원 사업비를 포함해 도의회가 증액을 요구하는 민생사업은 50여 개, 전체 예산은 400여 억 원에 달하는 것으로 알려졌습니다.경기도는 그러나 산후조리비 지원(36억 원), 어린이 건강 과일 공급(15억 원), 교통약자 이동 지원(23억 원), 법인택시 운수종사자 처우개선(14억 원) 등 4개 사업(89억 원) 외에는 복원이 어렵다는 입장입니다.도의회 민주당 전자영 수석대변인은 "도 집행부와 이견이 좁혀지지 않음에 따라 추경안 협상은 한글날 연휴(9~11일)에도 진행하게 됐다"며 "13일 예정된 국회 행정안전위원회의 경기도 국정감사 전 처리도 쉽지 않아 보인다"고 말했습니다.경기도는 재정 위기 극복을 위해 5천465억 원의 세출 구조조정을 반영한 42조 2천420억 원 규모의 2회 추경안을 편성해 지난달 도의회 임시회(1~18일)에 제출했습니다.하지만 도의회와 이견으로 회기 내 처리가 불발됐으며, 이후 도의회가 여러 차례 수정안은 냈지만 절충점을 찾지 못하고 있습니다.(사진=경기도 제공, 연합뉴스)